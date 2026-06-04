Момент атаки на російський корабель

У ніч на четвер, 4 червня, Сили безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» поблизу тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Він оприлюднив відео, на якому видно підліт безпілотника до 49-метрового корабля проєкту 10410 «Світляк», що йшов біля селища Юркине поблизу Керченської протоки. На кадрах також видно щонайменше трьох членів російського екіпажу.

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За даними СБС, корабель призначений для контролю та захисту портів і суден. Він є однією з ланок тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони росіян.

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На озброєнні в «Світляка» – 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулеметні установки та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж судна складає 28 військових. Зазначається, що корабель може зберігати автономність до 10 діб та проходити за цей час 2200 миль.

Крім того, СБС завдали ударів по обʼєктах росіян у Криму, на Херсонщині та Донеччині. Дрони знищили ЗРГК «Панцир-С1», радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н, російські локомотиви, трансформатори та цистерни.

Нагадаємо, 3 червня СБС повідомили про ураження російського ракетного корабля «Бойкий» у районі Кронштадта (Санкт-Петербург). Судно перебувало на плановому ремонті з лютого 2026 року.