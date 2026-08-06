Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що досі розраховує повернутися на посаду очільника оборонного відомства. За його словами, поки остаточного рішення немає, він вважає, що така можливість залишається. Про це він розповів у четвер, 6 серпня, в ефірі Ютуб-каналу Сергія Стерненка.

«Я зараз не маю жодного морального права займатися чимось іншим, тому що поки люди борються за завтрашній день і лунає моє прізвище, люди вірять, що це можна зробити, і сьогодні немає чіткого “ні”, я вважаю, що в нас завжди є шанси», – заявив він.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Федоров також звернув увагу, що наразі Міністерство оборони очолює виконувач обов'язків, який не має права голосу під час ухвалення урядових рішень. За його словами, така ситуація може бути тимчасовою, однак не повинна затягуватися. Він висловив переконання, що після завершення парламентських канікул 18 серпня Верховна Рада має якнайшвидше призначити повноцінного міністра оборони.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Дуже важливо, щоб у цього процесу був певний дедлайн», – наголосив Федоров, додавши, що вважає безвідповідальним тривалу відсутність призначеного міністра.

Відповідаючи на запитання про подальші плани, якщо його не повернуть до Міноборони, ексміністр зазначив, що має кілька альтернативних варіантів.

«У мене є варіант В, С, D і так далі», – сказав він.

Федоров також повідомив, що передав виконувачу обов'язків міністра оборони Євгенію Хмарі свій план роботи для міністерства. Крім того, він підтвердив, що останнім часом мав комунікацію з президентом Володимиром Зеленським, однак не став розкривати її зміст.

Нагадаємо, Михайло Федоров раніше повідомляв, що його відставка була пов'язана з блокуванням реформ у війську та розбіжностями з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Водночас Сирський заперечив існування конфлікту, а президент Володимир Зеленський пояснив кадрові зміни необхідністю підвищення ефективності роботи державної системи в умовах війни.

Крім того, в інтерв'ю The New York Times, опублікованому 31 липня, Федоров наголосив, що не планує ставати політичним опонентом президента під час війни.