Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони 15 липня

Михайло Федоров заявив, що причиною його звільнення з посади міністра оборони стало блокування реформ та ініціатив із боку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, саме конфлікт навколо змін у війську призвів до кадрового рішення. Про це Федоров повідомив під час брифінгу у четвер, 16 липня.

За словами ексміністра, після початку реформ команда Міноборони зіткнулася з опором головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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«Ми зіткнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонували, почали блокуватися. Сирський не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити на особисті зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь кампанію. Це призвело до того, що фактично він поставив ультиматум», – заявив Федоров.

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Він також розкритикував підхід головнокомандувача до управління армією, заявивши, що замість пошуку нових рішень для перемоги той, на його думку, спровокував внутрішній конфлікт.

«Замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, у чому і є завдання головкома, він придумав, як розколоти країну. У цьому є велика проблема», – сказав ексміністр.

За словами Федорова, президент Володимир Зеленський особисто повідомив йому, що не планує змінювати Олександра Сирського на посаді головнокомандувача. Та попри гостру критику, Федоров наголосив, що не заперечує заслуг Сирського під час оборони України у 2022 році.

«Ми не можемо такого командира недооцінювати. Але війна змінилася повністю. Дрони змінюють свою архітектуру, нові функції з'являються щонайменше чотири рази на рік. За рік у технологіях відбувається 20–30 змін. Змінюється система управління, і ми також повинні змінюватися. Ми не можемо рухатися вперед, спираючись лише на те, що було тоді», – зазначив він.

Федоров також заявив, що не ставив президентові жодних ультиматумів щодо своєї роботи.

«Я не ставив умов – або я, або Сирський», – наголосив він.

Крім того, ексміністр повідомив, що після відставки президент запропонував йому залишитися в команді як радник, однак він відмовився від цієї пропозиції. За словами Федорова, він не бачить для себе можливості ефективно працювати в такому форматі й вирішив завершити роботу в Міністерстві оборони.

За інформацією «Української правди», головною причиною звільнення Михайла Федорова став затяжний конфлікт між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Видання з посиланням на співрозмовників у фракції «Слуга народу» пише, що Зеленський пояснив депутатам, що більше не може допустити ситуації, коли Міністерство оборони та Генеральний штаб фактично працюють у конфлікті.

За словами джерел, президент заявив, що Федоров і Сирський «живуть у двох різних світах»: міністр просував цифровізацію та технологічні реформи, тоді як військове керівництво наполягало на інших підходах до забезпечення армії. Зеленський також наголосив, що в ідеалі потрібно було б змінити обох, однак одночасно зробити це неможливо.

Крім того, співрозмовники УП стверджують, що глава держави був незадоволений відсутністю реформи мобілізації, яку мав реалізувати Федоров.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців.

Після оголошення про його відставку в містах України у четвер, 16 липня, почалися акції на його підтримку. Люди збираються на центральних площах, висловлюючи незгоду з кадровим рішенням і закликаючи владу переглянути його