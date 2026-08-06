Дим в російському Ярославлі 6 серпня

У ніч на 6 серпня дрони знову атакували російський Ярославль. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, пожежа виникла на території одного з найбільших НПЗ Росії – «Славнефть-ЯНОС».

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв вночі повідомив про атаку БпЛА на Ярославль та про перекриття виїзду з міста в бік Москви. Вранці він заявив, що російська протиповітряна оборона нібито відбила наймасштабнішу атаку БпЛА на регіон. За його словами, було збито 88 дронів, а загиблих і постраждалих немає.

«Згорів приватний будинок, у кількох багатоквартирних будинках вибито скло, є пошкодження особистого автотранспорту мешканців регіону. Компенсація буде надана всім постраждалим. Московський проспект поки що залишається перекритим. Там триває ліквідація уламків БпЛА», – написав Євраєв.

Водночас очевидці оприлюднили відео, на яких чути вибухи та видно кілька стовпів густого чорного диму над містом.

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За даними моніторингових каналів, одна з пожеж сталася на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС».

Ярославль розташований більш ніж за 700 км від державного кордону України.

«Славнефть-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) є найбільшим нафтопереробним підприємством на півночі Росії та входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни за обсягами первинної переробки нафти. Його виробнича потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне стандарту Євро-5, авіаційний гас, мазут, бітуми та мастила. Контроль над материнською компанією «Славнефть» здійснюють російські компанії «Роснефть» і «Газпром».

Це не перша атака на підприємство. Лише у 2026 році завод горів щонайменше шість разів – 28 березня, 26 квітня, 8 і 22 травня, а також 6 і 16 липня.

Українська сторона офіційно не коментувала наслідки атаки на Росію.

Нагадаємо, 1 серпня після атаки дронів спалахнув НПЗ в столиці Башкортостану – Уфі. Уфа розташована за понад 1400 км від кордону з Україною.