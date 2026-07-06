Під атаку потрапив нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС»

У ніч на понеділок, 6 липня, безпілотники атакували Ново-Ярославський нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. За повідомленнями місцевих жителів, на території підприємства пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють телеграм-канали.

За словами очевидців, після удару вибухи лунали ще кілька хвилин. У мережі також поширюють відео, на яких зафіксовано наслідки атаки.

Зазначимо, що «Славнефть-ЯНОС» входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Щороку завод переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти. Підприємство є ключовим активом компанії «НГК Славнефть», майже всі акції якої належать російським енергетичним гігантам «Роснефть» та «Газпром».

Крім атаки на НПЗ, у ніч на 6 липня також повідомлялося про удари по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій території Луганської області. Також безпілотники атакували порт у тимчасово окупованій Керчі. Виникла пожежа на електропідстанції «Сімферополь» та в районі військової авіабази «Гвардійське» в окупованому Криму.

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Інформація про масштаби пошкоджень на атакованих об'єктах наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 4 липня, безпілотники атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, де після атаки спалахнула пожежа.