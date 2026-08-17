Львівʼяни здобули 5 золотих медалей

Львівщина показала одні з найкращих результатів на чемпіонаті Європи з жиму лежачи. Змагання серед усіх вікових груп відбулося у місті Друскінінкай (Литва). Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму ЛОВА.

Львівську область представили 10 спортсменів, які здобули 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороду.

Золото здобули:

• Мінів Вероніка – 63 кг, дівчата;

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• Миколайчук Ірина – 52 кг, дівчата;

• Микитчук Павло – 66 кг, юнаки;

• Великопольська Вікторія – 63 кг, юніорки.

Срібні медалі:

• Чума Ангеліна – 57 кг, дівчата;

• Фрицька Анна – 63 кг, дівчата;

• Кошелик Мирослава – 52 кг, юніорки;

• Селецький Михайло – 66 кг, юнаки;

• Селецький Іван – до 120 кг, чоловіки.

Бронза:

• Жінчин Назар – 66 кг, ветерани.

фото зі сторінки департаменту

Спортсменів готували тренери Іван Селецький, Андрій Дедко, Юрій Слесаренко, Іван Посенко, Віктор Погребінський та Володимир Марків.

Змагання організувала Європейська федерація пауерліфтингу. У них взяли участь 860 спортсменів з 39 країн Європи.