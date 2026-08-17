На Чемпіонаті Європи з жиму лежачи спортсмени з Львівщини здобули 10 медалей
10 спортсменів отримали 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороду
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Львівщина показала одні з найкращих результатів на чемпіонаті Європи з жиму лежачи. Змагання серед усіх вікових груп відбулося у місті Друскінінкай (Литва). Про це повідомили у департаменті спорту, молоді та туризму ЛОВА.
Львівську область представили 10 спортсменів, які здобули 5 золотих, 4 срібні та 1 бронзову нагороду.
Золото здобули:
• Мінів Вероніка – 63 кг, дівчата;Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
• Миколайчук Ірина – 52 кг, дівчата;
• Микитчук Павло – 66 кг, юнаки;
• Великопольська Вікторія – 63 кг, юніорки.
Срібні медалі:
• Чума Ангеліна – 57 кг, дівчата;
• Фрицька Анна – 63 кг, дівчата;
• Кошелик Мирослава – 52 кг, юніорки;
• Селецький Михайло – 66 кг, юнаки;
• Селецький Іван – до 120 кг, чоловіки.
Бронза:
• Жінчин Назар – 66 кг, ветерани.
фото зі сторінки департаменту
Спортсменів готували тренери Іван Селецький, Андрій Дедко, Юрій Слесаренко, Іван Посенко, Віктор Погребінський та Володимир Марків.
Змагання організувала Європейська федерація пауерліфтингу. У них взяли участь 860 спортсменів з 39 країн Європи.