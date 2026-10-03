Ініціатором запиту був депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький

Польський уряд не планує організовувати марш незалежності у Львові 11 листопада – у День незалежності Польщі. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Польщі на депутатський запит, передає у суботу, 3 жовтня, видання OKO.press.

Ініціатором запиту був депутат від партії «Право і справедливість» Даріуш Матецький. Документ наприкінці серпня підписали 21 представник правих політичних сил, зокрема депутати PiS, «Конфедерації» та «Конфедерації Корони Польської».

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Спочатку запит адресували прем’єр-міністру Дональду Туску, однак згодом його передали до Міністерства закордонних справ.

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У запиті депутатів ішлося про організацію у Львові 11 листопада маршу з нагоди Дня незалежності Польщі. Автори документа також заявляли про недостатню, на їхню думку, підтримку польської громади в Україні з боку польської держави.

«Поляки, які поколіннями живуть у Львові, залишаються пов’язаними з польською історією, культурою і традиціями. Попри відсутність підтримки з боку української держави вони намагаються зберігати свою національну ідентичність та передавати її наступним поколінням. Водночас допомога польської держави полякам, які проживають в Україні, є недостатньою», – йшлося в депутатському запиті.

У відповіді заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що польський уряд не планує організовувати подібні заходи у Львові.

«Польський уряд не планує організації такого роду заходів. Польща повністю визнає, поважає та незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах», – зазначив він.

Водночас польська громада Львова щороку проводить власні заходи до Дня незалежності Польщі. Вони організовуються представниками місцевої полонії без участі польського уряду як організатора.

Депутатський запит Матецького також містив звинувачення української влади в недостатній підтримці поляків в Україні. Водночас у відповіді польського МЗС наголосили на незмінній позиції Варшави щодо визнання територіальної цілісності України.