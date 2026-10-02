Найбільш pet-friendly є Буковина і Львівщина

До Всесвітнього дня захисту тварин маркетплейс Dim.ria та організація UAnimals презентували дослідження ринку оренди житла для людей із домашніми улюбленцями. Воно показало, що лише 18% квартир, що здаються по всій Україні, здають орендарям з тваринами.

Серед оголошень про оренду на сайті маркетплейсу є лише 3 425 варіантів pet-friendly квартир і 700 – будинків.

Де в західних областях приймають з тваринами

На заході України найбільше квартир в оренду, куди можна поселитися з тваринами, – на Львівщині та в Чернівецькій області – 17 та 18,2% відповідно. З будинками ситуація така ж: 56% – на Львівщині, 67% – на Буковині.

В інших областях заходу власникам тварин готові здавати житло так:

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Закарпаття – 11,5% квартир, щодо будинків інформації немає;

Хмельницька область – 11 і 38% квартир і будинків;

Тернопільська область – 6 і 10% відповідно;

Волинська область – 6% квартир, інформації про будинки немає;

Рівненська – 5,4% квартир, про будинки інформації немає;

Івано-Франківська область – 5 і 15,4% відповідно.

«Через війну багато людей змушені евакуюватися або переїжджати разом зі своїми тваринами. Наша команда вивозить тварин з зон бойових дій з початку повномасштабної війни і бачить, як часто людям відмовляють в оренді житла через кота чи собаку. Це ускладнює переїзд і пошук нового дому. Тому ми закликаємо орендодавців бути відкритими до мешканців із тваринами. Так ви допомагаєте людям знайти прихисток, де вони зможуть жити разом зі своїми улюбленцями», – говорять в команді UAnimals.