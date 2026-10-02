Де на заході України можна орендувати житло з тваринами: дослідження
У деяких областях власникам домашніх улюбленців не хочуть здавати ані квартири, ані будинки
До Всесвітнього дня захисту тварин маркетплейс Dim.ria та організація UAnimals презентували дослідження ринку оренди житла для людей із домашніми улюбленцями. Воно показало, що лише 18% квартир, що здаються по всій Україні, здають орендарям з тваринами.
Серед оголошень про оренду на сайті маркетплейсу є лише 3 425 варіантів pet-friendly квартир і 700 – будинків.
Де в західних областях приймають з тваринами
На заході України найбільше квартир в оренду, куди можна поселитися з тваринами, – на Львівщині та в Чернівецькій області – 17 та 18,2% відповідно. З будинками ситуація така ж: 56% – на Львівщині, 67% – на Буковині.
В інших областях заходу власникам тварин готові здавати житло так:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Закарпаття – 11,5% квартир, щодо будинків інформації немає;
Хмельницька область – 11 і 38% квартир і будинків;
Тернопільська область – 6 і 10% відповідно;
Волинська область – 6% квартир, інформації про будинки немає;
Рівненська – 5,4% квартир, про будинки інформації немає;
Івано-Франківська область – 5 і 15,4% відповідно.
«Через війну багато людей змушені евакуюватися або переїжджати разом зі своїми тваринами. Наша команда вивозить тварин з зон бойових дій з початку повномасштабної війни і бачить, як часто людям відмовляють в оренді житла через кота чи собаку. Це ускладнює переїзд і пошук нового дому. Тому ми закликаємо орендодавців бути відкритими до мешканців із тваринами. Так ви допомагаєте людям знайти прихисток, де вони зможуть жити разом зі своїми улюбленцями», – говорять в команді UAnimals.