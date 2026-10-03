На Львівщині поліцейська машина збила 11-річного хлопця
ДТП сталося у селі Волощина
ДТП сталася у Бібрській громаді
У суботу, 3 жовтня, у селі Волощина Бібрської громади поліцейські збили 11-річного велосипедиста. Про це повідомли у поліції.
За даними поліції, після ДТП з підлітком поліцейські надали йому першу домедичну допомогу та викликали швидку. У поліції ZAXID.NET зазначили, шо у дитини забої. Справу про ДТП передали до ДБР.
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