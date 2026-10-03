У селі Підбірці Львівського району вночі 2 жовтня сталася ДТП, у якій загинув 42-річний водій Volkswagen Jetta. Його 27-річний пасажир отримав травми та потрапив до лікарні. Про це повідомили у поліції, у суботу, 3 жовтня.

За попередньою інформацією поліції, водій Volkswagen Jetta не впорався з керуванням. Автомобіль з’їхав з дороги на узбіччя та перекинувся.

Водій, 42-річний львів’янин, загинув на місці аварії від отриманих травм. Його пасажир, 27-річний житель Львівського району, травмувався. Медики госпіталізували його до лікарні.

Поліцейські з’ясовують, чому водій не впорався з керуванням. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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