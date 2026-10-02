Південний міст у Києві

У Києві запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту на чотирьох мостах під час повітряної тривоги. Рішення ухвалили після атак Росії на Південний міст, який з’єднує два береги Дніпра. Про це 2 жовтня повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відтепер під час повітряної тривоги рух Південним мостом повністю перекриватимуть в обох напрямках. На Дарницькому мосту водії зможуть користуватися лише однією смугою – з правого на лівий берег.

Рух на мосту Метро та Подільсько-Воскресенському мосту перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег.

«Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», – додав начальник патрульної поліції Києва.

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Нагадаємо, упродовж 1-2 жовтня російська армія щонайменше чотири рази атакувала Південний міст. Уранці п’ятниці через обмеження руху мостами через Дніпро на основних магістралях утворилися численні затори.