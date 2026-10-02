Заступник начальника депо одержав 37 тис. грн хабарів

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок заступнику начальника підрозділу «Укрзалізниці» на Львівщині Василю Юрківу за хабарництво. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від приватної компанії за пришвидшений ремонт вагонів. Винуватцю призначили п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, заступник начальника вагонного депо налагодив схему отримання хабарів від підприємця.

У вересні 2023 року залізниця уклала договір із приватним товариством, яке здійснює вантажні залізничні перевезення. Угода передбачала ремонт вагонів цього підприємства. Після цього посадовець висунув представнику компанії вимогу сплачувати по 2 тис. грн за пришвидшений ремонт кожного вагона. У разі відмови роботи могли штучно затягуватися, що призвело б до збитків підприємства.

Гроші потрібно було перераховувати на банківську картку матері посадовця. Таким чином загалом заступник начальника вагонного депо одержав 37 тис. грн.

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У суді обвинувачений свою вину визнав частково. Він пояснив, що представник приватної фірми самостійно запропонував доплачувати по 2 тис. грн за ремонт одного вагона. Заступник начальника депо запевнив, що ці гроші витрачав на доплати підлеглим робітникам, у яких мізерні зарплати.

Суддя Зоряна Павлів визнала Василя Юрківа винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ) та призначила покарання – п’ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Також винуватця позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вирок ще може бути оскаржений.