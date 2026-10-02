Військовий загинув 5 березня на Вовчанському напрямку

Президент України присвоїв звання Герой України та надав орден «Золота Зірка» полковнику Держприкордонслужби Роману Паламарю. Про це 2 жовтня повідомили у бригаді «Гарт», де служив військовий. Роман Паламар загинув, коли евакуйовував поранених бійців з поля бою.

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Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 1 жовтня. Звання Герой України Роману Паламарю присвоєно за особисту мужність і героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У бригаді зазначили, що полковник загинув під час евакуації трьох поранених побратимів з поля бою. 5 березня 2026 року на Вовчанському напрямку ворожий FPV-дрон атакував авто з військовими, поранивши трьох бійців. Полковник Роман Паламар очолив пішу евакуаційну групу. Під час просування ворог завдав повторного дронового удару, який став для 40-річного полковника смертельним.

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Додамо, що Роман Паламар народився 5 червня 1985 року в Збаражі на Тернопільщині. Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби. З 2014 року захищав Україну від російської агресії, служив комендантом прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Гарт». Похований у Хмельницькому.