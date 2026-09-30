До 400 тис. грн на адаптацію власного житла можуть отримати у Львові ветерани з інвалідністю внаслідок війни. Міська програма працює на умовах співфінансування з Українським Червоним Хрестом і передбачає облаштування помешкання відповідно до індивідуальних потреб. Одним із перших її учасників став Сергій Жуковський – ветеран, який втратив обидві руки на війні. Він придбав у Львові квартиру для своєї родини, а тепер за допомогою програми облаштовує її для комфортного життя. Хто може отримати до 400 тисяч гривень, на що їх можна витратити та як податися на програму – читайте у матеріалі ZAXID.NET.

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«Як втратив руки, я бачив»

Сергій Жуковський родом із Запорізької області, частина якої нині перебуває в окупації. Після початку повномасштабного вторгнення він вивіз родину на Львівщину, спочатку до Турки, а згодом сім’я перебралася до Львова. Сам Сергій із Самбірського району пішов добровольцем до війська.

Він служив у десантно-штурмових військах. Починав рядовим солдатом у 80-й десантно-штурмовій Галицькій бригаді, а згодом служив у 82-й десантно-штурмовій Буковиніській бригаді, де отримав звання молодшого офіцера.

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Перше поранення Сергій отримав під час штурму в Серебрянському лісі на Луганщині. У його тілі досі залишився уламок біля куприка. Друге поранення він отримав під час бойового злагодження у складі 82-ї бригади. Вибух стався раніше, ніж очікували, і Сергій втратив обидві руки.

«Як втратив руки, я бачив. Це був один момент, який іноді перед очима я його згадую», – розповідає ветеран.

Після поранення Сергій почав адаптуватися до нового життя. Каже, найскладніше було на початку, коли він ще не мав протезів. Руки були перемотані бинтами, а люди на вулиці часто звертали на нього увагу.

«Важко було сприймати себе і важко було сприймати те, як мене сприймають люди. Люди витріщалися, мені це трохи було дискомфортно», – згадує він.

Велику підтримку Сергію давала його дружина.

«Вона постійно каже: хочеш зробити – бери, роби», – говорить він.

У 2023 році Сергій став цивільним. Після цього разом із родиною почав розвивати власну справу – виробництво м’ясних снеків «Сушена радість». Перший грант на бізнес він отримав наприкінці 2023 року. Згодом подавався на інші програми підтримки та каже, що приблизно з 60 заявок на бізнес виграв близько дев’яти.

«Якщо є хоч маленька можливість скористатися чимось, я беру і пробую свої можливості. Тому шанси є у всіх. Треба тільки брати і спробувати свої можливості», – каже Сергій.

Власне житло у Львові

Згодом Сергій скористався державною програмою забезпечення житлом для людей з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщених людей. Заявку він подав орієнтовно три-чотири місяці тому. За його словами, відповідь отримав практично одразу.

За цією програмою родина придбала у Львові чотирикімнатну квартиру на вторинному ринку.

«Я вже не безхатько, я вже власник свого житла», – говорить Сергій.

Квартиру родина шукала близько трьох місяців. Серед варіантів розглядали і новобудови, однак від них відмовилися через додаткові витрати на облаштування.

«У новобудовах там нічого нема. Стіни голі взагалі, проводки нема, труб нема, каналізації нема, підлоги нема, нічого взагалі нема. Тому якщо взяти квартиру в новобудові, ще треба шукати приблизно таку саму суму, щоб зробити там ремонт», – пояснює ветеран.

Натомість квартира на вторинному ринку вже має необхідні комунікації, хоча потребує ремонту.

Зараз родина ще не живе у новому помешканні. Сергій каже, що квартиру потрібно облаштувати практично з нуля – провести воду та каналізацію, зробити ремонт стін та інші необхідні роботи.

«Мені важливо зробити мінімальний ремонт, щоб моя родина приїхала в цю квартиру», – говорить він.

Для ремонту Сергій уже отримав 200 тис. грн від Червоного Хреста. Після реалізації цієї допомоги він планує податися на компенсацію від Львівської міської ради – за його словами, йдеться ще про 200 тис. грн. Це нова міська програма з адаптації житла для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни.

Сергій уже отримав 200 тис. грн від Червоного Хреста, ще 200 тис. грн планує отримати від ЛМР. Фото ZAXID.NET

Ветеран пояснює, що власних коштів на ремонт у нього немає, оскільки все майно родини залишилося на окупованій території Запорізької області.

Наразі родина орендує житло у Львові. Тому облаштувати власну квартиру для Сергія важливо не лише для комфортного проживання, а й для зменшення щомісячних витрат.

«Щоб платити менші суми за оренду, ми могли б ці суми відкладати. Або потроху робити ремонт, або щось придбати для квартири безпосередньо», – пояснює Сергій.

Прорама з адаптації житла

У Львові триває практична реалізація нової міської програми з адаптації житла для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни. Після обстежень комісією помешкань, перші ветерани вже отримали фінансування та розпочали ремонтні роботи. Місто вже отримало 15 звернень від ветеранів та здійснило 11 обстежень. Семеро ветеранів подали кошториси на першу виплату від Червоного Хреста, а п’ять з них вже отримали фінансування. До того ж, четверо ветеранів вже розпочали ремонти у своїх домівках.

Як розповіла Валентина Бартошик, директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, у березні виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив Порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житлових приміщень для людей з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни. Програма реалізовується у співфінансуванні міста та Українського Червоного Хреста.

У Львові триває практична реалізація нової міської програми з адаптації житла для ветеранів з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни (на фото Валентина Бартошик), Фото ЛМР

«Ми на початку цього року підписали меморандум з Червоним Хрестом щодо підтримки наших ветеранів і ветеранок у питанні адаптації житла. Є програми на закупівлю житла, але наші забудови, особливо вторинне житло, не прилаштоване для людей з інвалідністю. І це дуже часто стосується порогів у квартирі, неприлаштованих санвузлів, вузькі двері. Також розташування різних приладів, розеток у квартирі, які є незручними для людей, які мають ампутації кінцівок, або пересуваються на кріслах колісних. І тому ми вирішили з Червоним Хрестом допомагати таким родинам. Облаштувати їхнє житло так, щоб людині з інвалідністю було зручно», – наголошує Валентина Бартошик.

Максимальна сума компенсації становить 400 тисяч гривень:

до 200 тис. грн – гроші Українського Червоного Хреста;

до 200 тис. грн – гроші бюджету Львівської міської територіальної громади.

Компенсацію можна отримати одноразово – за роботи або послуги з адаптації житла відповідно до індивідуальних потреб ветерана .

«Оскільки програма передбачає пристосування житла для людей, які втратили або мають обмеження у повсякденному функціонуванні, то найчастіше звертаються щодо облаштування санітарних кімнат – туалету та ванної. Зокрема, люди просять облаштувати душ без порогів, щоб мати можливість безперешкодно пересуватися у власному помешканні, а також розширити дверні прорізи», – розповідає начальниця відділу соціальної підтримки захисників України управління соціального захисту Львівської міської ради Неля Корнєєва.

Процедура передбачає кілька етапів:

спочатку ветеран або його представник подає заяву на складання дефектного акту;

після цього комісія виїжджає на місце, проводить обстеження житла та визначає перелік необхідних робіт;

далі ветеран самостійно обирає організацію, яка виконуватиме ремонтні роботи, і подає кошторис на погодження до управління соціального захисту.

Програма передбачена для:

людей з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни;

мешканців Львівської міської територіальної громади;

ветеранів, які потребують адаптації житла відповідно до індивідуальних потреб через обмеження повсякденного функціонування.

Програма реалізовується у співфінансуванні міста та Українського Червоного Хреста (на фото Ілля Клецьковський. Фото ЛМР

«Адаптоване житло — це насамперед можливість для людини бути максимально самостійною у власному домі. Для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок війни, навіть такі на перший погляд прості зміни, як відсутність порогів, доступний душ чи правильно облаштована кухня, можуть суттєво впливати на повсякденне життя. Для Українського Червоного Хреста важливо підтримувати рішення, які відповідають конкретним потребам людини та допомагають їй повертатися до активного і незалежного життя. Співпраця з містом дозволяє перетворювати таку підтримку на конкретні зміни вже сьогодні», – зазначає генеральний директор Українського Червоного Хреста Ілля Клецьковський.

Отримати компенсацію можуть також іноземці та люди без громадянства, які є ветеранами та мають відповідний статус.

Йдеться про адаптацію житла для безпечного та самостійного проживання ветерана, зокрема:

переобладнання ванної кімнати та туалету;

встановлення низькопідлогового душу;

усунення порогів;

розширення дверних прорізів;

електромонтажні роботи;

перенесення розеток та вимикачів;

облаштування доступної кухні;

інші роботи відповідно до індивідуальних потреб ветерана.

Компенсація також може покривати вартість будівельних матеріалів .

Для участі у програмі ветерану потрібно подати заяву на ім’я управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики. Зробити це можна через районні відділи соціального захисту або через ЦНАП Львова. Звернутись потрібно до початку виконання ремонтних робіт .

Які документи потрібні: