Пошкоджене внаслідок атаки РФ обладнання Трипільської ТЕС, 30 вересня 2026 року

Росія повернулася до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на середу, 30 вересня, ворог ракетами та дронами атакував енергообʼєкти в Києві, області та в інших регіонах. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, це наймасованіша комбінована атака на українську енергетику з кінця минулого опалювального сезону. Унаслідок обстрілів є пошкодження та руйнування.

Прем’єр наголосив, що місцева влада має перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

У Міністерстві енергетики повідомили, що через нічні обстріли знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

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Пресслужба «Центренерго» повідомила про пошкодження Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ. Уражено генеруюче обладнання станції. Фахівці компанії оцінюють стан пошкодженого обладнання та визначають обсяг необхідних ремонтних робіт.

«Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати», – заявив гендиректор «Центренерго» Сергій Ісаченко.

Наслідки російської атаки на Трипільську ТЕС (Фото «Центренерго»)

Зауважимо, у квітні 2024 року «Центренерго» повідомило про повне знищення Трипільської ТЕС – там було втрачено 100% генерації. У лютому 2026 року СБУ повідомила, що на відновленні Трипільської ТЕС підрядники розікрали понад 50 млн грн.

Нагадаємо, 14 вересня Володимир Зеленський повідомив, що США пропонують Україні та Росії запровадити енергетичне перемирʼя – взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі. Президент зауважив, що Україна готова до такого кроку, однак РФ не демонструє готовність припиняти війну. Він висловив сподівання, що американським партнерам вдасться схилити Кремль до миру.

16 вересня речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Росія має надати Україні перелік обʼєктів, які хоче вивести з-під ударів на час енергетичного перемирʼя, щоб воно запрацювало.