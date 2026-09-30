Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення

Поліція затримала 53-річного львів’янина, який підпалив припаркований автомобіль на вул. Величковського у Львові. Через підпал вогонь перекинувся на автомобіль, що був поруч припаркований. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Львівщини, інцидент стався 29 вересня близько 01:45 на вул. Величковського у Львові. 53-річний підозрюваний облив легкозаймистою речовиною припаркований автомобіль Audi A4, який належить 36-річній львів’янці. Після загорання палій з місця події втік. В результаті підпалу вогонь перекинувся на сусідній автомобіль Mazda CX-5, який належить 50-річній львів’янці. Обидва автомобілі були знищені.

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З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що інцидент стався на вул. Івана Величковського, 70А, біля ЖК «Зелений двір». 53-річний палій підпалив авто через тривалий побутовий конфлікт з сусідкою.

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Поліцейські затримали нападника завдяки записам із камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). За вчинене йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.