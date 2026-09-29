Петиція про відкриту пресконференцію Володимира Зеленського набрала понад 25 тис. підписів

У вівторок, 29 вересня, електронна петиція щодо проведення президентом Володимиром Зеленським пресконференції для незалежних ЗМІ та суспільства набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Електронну петицію щодо відкритої пресконференції Володимира Зеленського опублікували на сайті Офісу Президента 27 серпня 2026 року. Авторка документа – жителька Дніпра Анна Репіна. За даними «Суспільного», вона також була однією з координаторок мітингів на підтримку Михайла Федорова, під час яких українці вимагали залишити його на посаді міністра оборони. Станом на 22:45 вівторка, 29 вересня, петиція набрала 25010 підписів. Тепер її має розглянути президент.

У петиції авторка зазначала, що країною прокотилася хвиля протестів, які, окрім підтримки Михайла Федорова, також мали на меті спонукати владу до відкритого діалогу із суспільством. Анна Репіна зауважила, що інструментом такого діалогу може бути відкрита пресконференція президента «за участю незалежних та критично налаштованих журналістів». На думку авторки, представники незалежних ЗМІ можуть поставити Володимиру Зеленському «гострі й незручні запитання», що стосуються внутрішньої політики та рішень влади.

«Тому просимо провести окрему відкриту пресконференцію із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа, зокрема: “Української правди”, Bihus.Info, “Слідство.Інфо”, “Радіо Свобода”, hromadske, The Kyiv Independent, “Суспільного”, NV, “Дзеркала Тижня”, BBC Україна, Liga.net та інших медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими», – йдеться в електронній петиції.

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Зауважимо, що це не перша петиція до Володимира Зеленського із проханням організувати відкриту пресконференцію. 21 серпня журналіст Данило Мокрик повідомив, що Офіс Президента відмовився оприлюднювати електронну петицію із таким самим закликом.

«Радіо Свобода» нагадує, що остання подібна пресконференція президента за участі низки українських медіа відбулася на початку 2025 року. Надалі Володимир Зеленський спілкувався з журналістами під час закордонних відряджень або зустрічей з іноземними делегаціями в Україні.