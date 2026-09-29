Незадекларовану готівку виявили за допомогою сканера

Польські митники в пункті пропуску «Корчова» виявили громадянина України, який намагався незаконно ввезти в Польщу 150 тис. доларів, повідомляє пресслужба польської митно-податкової служби.

Українець їхав в пасажирському мікроавтобусі з України в Польщу через пункти пропуску «Краківець» і «Корчова». Під час перевірки сканером польські митники виявили під його верхнім одягом пачки банкнот на суму 150 тис. доларів США. Польська митно-податкова служба оштрафувала українця на 24 тис. злотих, що за нинішнім курсом становить близько 279 тис. грн.

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Нагадаємо, під час перетину кордону обов’язково потрібно декларувати готівку, якщо її сума перевищує еквівалент в 10 тис. євро. Ця вимога поширюється також на чеки, векселі тощо.

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У польській митно-податковій службі додали, що з початку 2026 року її співробітники в Корчові виявили незаконне перевезення готівки на суму понад 340 тис. євро.