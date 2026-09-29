Приміщення розташоване на комунальній землі площею 0,26 га

Львівська міська рада продала за понад 16,7 млн грн закинуте нежитлове приміщення на вул. Липинського, 6а. Будівлю придбала львівська компанія «Хабітат Львів».

Йдеться про будівлю загальною площею 356,8 м², що розташована на вул. Липинського, 6а, яку виставили на продаж 12 вересня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною 16,7 млн грн. Приміщення розташоване на комунальній землі площею 0,26 га. Зазначається, що вид цільового призначення – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Фото зі сторінки аукціону

Аукціон провели у вівторок, 29 вересня, через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у торгах взяв один учасник – ТзОВ «Хабітат Львів». Компанія запропонувала 16,7 млн грн. Відтак вартість одного квадратного метра сягнула 46,9 тис. грн або 1 047 доларів за актуальним курсом НБУ. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, ця ж компанія у 2021 році купила на аукціоні колишню будівлю котельні на вул. Липинського, 6а за 24 млн грн. Земельна ділянка під котельнею розташована поруч і також призначена для будівництва житла.

За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Хабітат Львів» зареєстроване у 2020 році на вул. Городоцька, 72 у Львові та входить у корпоративну групу родини Дрібнюк. Основний вид діяльності – організація будівництва будівель. Компанія на 65,67% належить ТзОВ «Роял-Стандарт» та на 34,33% – Тарасу Хмеловському. Останній є інвестором «Універмагу на Ринку».