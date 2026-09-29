29 вересня тривогу на Тернопільщині оголосили о 9:17

Уранці, 29 вересня, під час повітряної тривоги російський реактивний безпілотник атакував Тернопіль. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у своєму телеграм-каналі. БпЛА увійшов у повітряний простір області зі сторони Хмельниччини.

У місті працювали сили ППО. За даними Тараса Пастуха, після ураження дрона його уламки впали на територію промислового об'єкта. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило.

Також наразі невідомо, чи пошкоджено цивільне майно. У міській раді закликали мешканців звертатися до виконавчого органу, якщо виявлять будь-які ушкодження. Потерпілі також можуть подати заявку через портал «Дія», щоб отримати державну компенсацію.

Додамо, що 29 вересня повітряну тривогу на Тернопільщині оголосили о 9:18. Вона тривала близько години. О 9:30 було чутно вибух та роботу ППО. Завершилася тривога о 10:14.

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