Російська гіперзвукова протикорабельна ракета «Циркон»

У ніч на вівторок, 29 вересня, російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», протикорабельною ракетою «Циркон» та 152 безпілотниками, зокрема 82 реактивними. Усі ракети вдалося знешкодити. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони знешкодили 109 повітряних цілей:

протикорабельну ракету «Циркон»/«Онікс»;

дві балістичні ракети «Іскандер-М»/«С-400»;

106 БпЛА типу «шахед», «Гербера» та інші.

Результати роботи ППО вночі 29 вересня

Зафіксовано влучання ворожих цілей на 24 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.

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За даними ДСНС, унаслідок російської атаки в Голосіївському районі постраждала одна людина, ще десятьох евакуювали. Там зафіксували влучання у шестиповерховий житловий будинок.

У Солом’янському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. Усі загоряння рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, під час російської атаки на Київ дрон влучив у будівлю Національної академії наук України на вул. Володимирській, спричинивши масштабну пожежу. Унаслідок удару загинули двоє людей. За даними BBC, одна із загиблих працювала особистою помічницею екссекретаря РНБО Володимира Горбуліна. Сам академік отримав незначні травми через вибите скло.