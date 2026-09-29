Коваленко подякував президенту за те, що прийняв його заяву на звільнення

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), офіцер Сил оборони Андрій Коваленко звільнився з посади. Про це ввечері 28 вересня він повідомив у своєму телеграм-каналі, а відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднили на сайті ОП.

«Три роки в ЦПД РНБО – це довгий шлях. (...) Вважаю, що нам з командою вдалося розбудувати сильну інституцію, наростити медійні продукти для протидії дезі і формуванню українського порядку денного. А також значно посилити взаємодію з міжнародними партнерами», – ідеться в повідомленні.



Коваленко повідомив, що залишається працювати в процесах національної безпеки і когнітивного протиборства з Росією. Також він продовжуватиме вести свої медіасторінки, за його словами, навіть активніше, ніж під час роботи на посаді.

Андрій Коваленко народився 14 жовтня 1989 року. У 2012 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобув ступінь магістра соціології. Коваленко – офіцер Сил оборони України, журналіст, експерт з інформаційних технологій та PR-консультант.

26 січня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Коваленка керівником Центру протидії дезінформації, замінивши на цій посаді Поліну Лисенко. Для цього призначення президент спеціальним указом дозволив військовим обіймати посаду керівника центру.

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Центр протидії дезінформації є робочим органом РНБО. Його створили рішенням РНБО від 11 березня 2021 року, яке президент увів у дію указом від 19 березня 2021 року №106. Центр займається протидією дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.