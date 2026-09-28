Земельна комісія не внесла питання до порядку денного, а комісія з питань ЖКГ не змогла ухвалити рішення

У понеділок, 28 вересня, дві комісії Львівської районної ради не підтримали винесення питання про розширення меж Сокільників на сесію 29 вересня. Земельна комісія не внесла його до порядку денного, а комісія з питань житлово-комунального господарства не змогла ухвалити рішення. Водночас депутати ще можуть запропонувати включити це питання до порядку денного безпосередньо перед початком сесії.

Спершу, о 15:00, розпочалося засідання земельної комісії. Питання розширення меж Сокільників до порядку денного не внесли. У засіданні взяли участь п’ятеро депутатів: троє долучилися онлайн, двоє були присутні особисто. Загалом до складу комісії входять дев’ять депутатів. За розгляд питання проголосували четверо, один був проти.

Під час земельної комісії за розгляд питання Сокільників проголосували четверо, один був проти (фото ZAXID.NET)

«З власних джерел нам стало відомо, що може бути така ситуація, що “з голосу” буде вноситися питання про зміну меж села Сокільники. Ми слідкуємо за всіма порядками денними райради, це дуже чутливе для нашої громади питання. Була спроба винести це питання після звернення Сокільницької сільради. Я вкотре не втомлююся дякувати депутатам Львівської районної ради, що вони продовжують державницьку виважену позицію. Тривають суди, доки іменем України не буде рішення, не мою думку не можна виносити жодних рішень у цій справі», – сказала мешканка Сокільників, голова ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк.

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О 16:30 розпочалося засідання комісії з питань житлово-комунального господарства. На відміну від земельної комісії, вона розглянула питання розширення меж Сокільників. «За» винесення рішення на розгляд сесії проголосували лише двоє депутатів, один був проти, ще двоє утрималися. В результаті рішення не набрало необхідної кількості голосів. Водночас депутат Ростислав Пшемінський запропонував відновити роботу робочої групи між Сокільниками і Львівською міськрадою, щоб сторони шукали консенсус.

Комісія ЖКГ розглянула питання розширення меж Сокільників (фото ZAXID.NET)

Водночас питання все ж може бути винесене на сесію Львівської районної ради 29 вересня.

«Попередньо в нас порядок денний сформований, цього питання в порядку денному нема. Але є процедура порядку денного і формування його за основу. Коли ми голосуємо за основу, кожен з депутатів має можливість внести пропозицію. Якщо будуть такі пропозиції, я її, як головуючий обов’язково поставлю, адже це мій обов’язок. А далі вже депутати вирішуватимуть, чи включати питання в порядок денний», – сказав голова Львівської районної ради Андрій Сулим.

За словами заступника міського голови Львова з містобудування Людмира Зубача, питання розширення меж Сокільників все ж можуть спробувати винести на сесію Львівської районної ради «з голосу».

«На сьогодні депутати комісій прислухались до нашої думки і це рішення не набрало голосів. Але розслаблятися насправді рано, тому що це дуже великий інтерес забудовника. Я припускаю, що завтра все ж таки будуть пробувати “з голосу” просунути це питання, його проголосувати», – сказав Людмир Зубач.

У кулуарах райради також був народний депутат і очільник Львівського обласного осередку партії «Європейська солідарність» Олег Синютка. Однак він не брав участі у засіданні комісій щодо Сокільників. На питання журналістів про те, що він робить у раді, Синютка відповів коротко: прийшов на засідання іншої комісії, назви якої не уточнив. Від подальших коментарів нардеп відмовився.

Нагадаємо, вранці міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Петра Порошенка через можливий розгляд питання 29 вересня на сесії Львівської районної ради щодо розширення меж Сокільників. У зверненні мер просить особисто втрутитися та не допустити рішення, яке може загрожувати інтересам держави.

Що відомо про забудову Сокільників?

Вперше про плани Сокільницької сільради розширити межі села та змінити генплан стало відомо ще наприкінці 2024 року. Це означає масштабне розширення села на 158 га, а разом з тим житлову забудову впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та збільшення населення до 50-60 тис., що, в свою чергу, може призвести до інфраструктурного колапсу.

Сокільницька сільська рада та Львівська міська рада мають розбіжності в поглядах щодо аеропорту. Влада Сокільників хоче забудувати прилеглу до летовища територію житлом. Щоб реалізувати ці плани, Сокільницька сільська рада має внести зміни до генерального плану села та розширити його межі на понад 150 га. Близько 60 гектарів із цієї території пропонують передбачити під житлову забудову. Детальніше про це ZAXID.NET писав у статті Операція «Аеропорт». Натомість міська влада Львова вважає, що житлова забудова у майбутньому повністю перекреслить перспективу розвитку аеропорту у місті і пропонує звести на цій території вантажний термінал.

Водночас проблема забудови зі сторони Сокільників несе за собою проблеми інфраструктурного навантаження. Зокрема, це стосується водопостачання. У міськраді та «Львівводоканалі» заявили, що Малечковицький водозабір уже працює на межі своїх можливостей, а подальше збільшення обсягів забудови може посилити навантаження на систему та створити ризики для забезпечення водою.

Як писав ZAXID.NET, у Сокільниках членкиня партії «Варта» Юлія Городечна та її компанія «Сокіл-Л» скуповують землі в Сокільниках. У 2025 році Юлії Городечній та її компанії належало близько 20 га землі. За останніми даними з реєстрів, навесні Юлія Городечна придбала ще низку ділянок загальною площею понад 8,7 га, а найбільший масив – 52,5 га – оформлений на ТзОВ «Сокіл-Л». Більше читайте у матеріалі: «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».