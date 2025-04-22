У вівторок, 22 квітня, засідала постійна комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради, яка мала затвердити розширення меж Сокільників. Спойлер – рішення так і не ухвалили і яка його подальша доля в райраді – не відомо, адже без рішення профільної комісії його не зможуть вкотре винести на розгляд сесії.

Райрада не вперше намагається розширити межі Сокільників. Спочатку це питання винесли на сесію 3 квітня, але воно не набрало достатньої кількості голосів і його відправили на доопрацювання. Поки депутати збираються з силами проголосувати суперечливе для обох громад рішення, 136 га уже розподілили під майбутню житлову забудову. ZAXID.NET уже розповідав, що землі, які прилягають впритул до злітної смуги аеропорта, скупили забудовники з досвідом, які й лобіюють майбутню забудову села. Зокрема, один з найбільших шматків, а це щонайменше 20 га, зосереджений у руках подружжя Романа та Юлії Городечних, членів місцевої партії «Варта». Окрім того, Роман Городечний також є кумом депутатки Львівської міської ради від партії «Варта», голови бюджетної комісії Наталії Шелестак.

ZAXID.NET побував на засіданні, на яке вперше запросили представників Львівської міської ради, та розповідає, чому між сусідами Львовом і Сокільниками виникла справжня боротьба за межу.

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«У зв’язку з широким розголосом»

Сесійна зала Шевченківської районної адміністрації Львова на вул. Липинського потроху наповнюється відвідувачами. Саме тут в останні кілька років засідає Львівська районна рада, яка після реформи децентралізації загалом не має вагомих повноважень і переважно займається інвентаризацією земель колишніх районів, які не були офіційно оформлені громадами.

Однак справжній зірковий час для депутатів районної ради настав після того, як Сокільницька сільська рада вирішила розширити межі села на 158 га за рахунок земель, які впритул прилягають до Львова, а саме – до львівського аеропорта.

Вже кілька разів і земельна комісія, і сесія районної ради розглядали питання приєднання нових територій до Сокільників, та через розголос і справедливі претензії Львівської міської ради остаточне рішення так досі й не ухвалили.

Територія, яку планують приєднати до Сокільників / фото ZAXID.NET

Засідання земельної комісії мало розпочатися о 10:00. Із запізненням у 10 хвилин у залі нарешті зібралися її члени та представники сільської ради – начальник відділу земельних відносин та кадастру Костянтин Кузик і керівниця відділу архітектури та містобудування Світлана Кончевич. Посадовці з Сокільників сіли окремою делегацією, зайнявши другий ряд в сесійній залі.

Останніми на засідання представники міської ради – головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай і начальник управління земельних ресурсів Сергій Коровайник. Модератор комісії – депутат від ВО «Свобода» Олександр Марко – ще кілька хвилин намагається зібрати всіх її членів через zoom. Олександр Марко добре відомий сокільчанам не лише як колишній депутат Сокільницької сільради, а й як власником ТОВ «Сан Марко Сіті». Він будував готельний комплекс на вул. Лесі Українки, який фактично перетворився на 7-поверховий будинок на 70 квартир під назвою ЖК San Marco. Також його фірма зі скандалом збудувала житловий комплекс на вул. Трускавецькій, в урочищі Долина, на місці древнього поселення першої половини І тисячоліття н. е. та селища доби Середньовіччя.

Голова земельної комісії Олександр Марко і голова Львівської районної ради Андрій Сулим

Трохи із запізненням, але Олександр Марко таки розпочинає скандальне засідання земельної комісії. В залі відчувається легка напруга, адже поза офіціозом представники Сокільників і Львова неформальних розмов не мали. Голова комісії переказує хронологію подій, що передували нинішньому засіданню, зокрема затвердження змін до генплану сільрадою, архітектурно-містобудівною радою Львівської ОВА та профільною комісією Львівської райради. Під час його доповіді з’ясувалося, що за квітень сільрада встигла внести зміни до генплану і вилучити з проєкту спірні 1,2 га. Оновлений проєкт землеустрою вже встиг отримати позитивний висновок від Львівської обласної військової адміністрації, однак міську раду Львова про ці оновлення не повідомили.

«У зв’язку з публікаціями у соціальних мережах 3 квітня 2025 року посадовцями Львівської міської ради негативних статей щодо зміни меж Сокільників та набуття широкого розголосу в медіа заяв мера міста Андрія Садового та його заступника Любомира Зубача, отримання радою звернень депутатів Львівської міської ради від 14 квітня, Сокільницька сільська рада скерувала на погодження оновлений проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж. Я так розумію, що Сокільники виправили ті питання, які були у Львова», – зазначив Олександр Марко і надав першому слово головному архітектору Львова Антону Коломєйцеву.

До цього Львівську міську раду жодного разу не запрошували на подібні обговорення. Офіційно сільрада і не мала таких обов’язків. Однак оновлений генплан Сокільників, який передбачає масштабну житлову забудову впритул до Львова, передбачає, що мешканці цих новобудов користуватимуться львівською водою, каналізацією і загалом усією міською інфраструктурою, бо власної сільрада будувати не планує.

«Фактично ми маємо нове місто поруч із Львовом»

«Те, з чим ми ознайомились, коли дізнались про цей генеральний план, який із містом ніхто не погоджував і про який громаду ніхто не інформував, викликало у нас величезне занепокоєння на різних рівнях. Фактично генеральний план збільшує село з 9 тисяч до 50 тисяч населення. 50 тисяч село – це оксюморон. Такого не може бути. Можна багато разів казати, що в Сокільниках є торгові центри і там так само можуть працювати люди. Безумовно. Але ніхто не скасовував питання університетської освіти, лікарняної інфраструктури, маси сервісів, які будуть отримуватись у Львові», – досить емоційно почав виступ Антон Коломєйцев.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев

Він додав, що міграція між Львовом і Сокільниками при кількості населення 50 тисяч – це величезний виклик для інфраструктури обох сусідніх громад. У випадку розширення, розмірковує, Антон Коломєйцев, Сокільники мали б бути містом із власною системою громадського транспорту, можливо навіть із трамваями і тролейбусами.

«По факту маємо ситуацію, коли в генплані передбачена кількарівнева розв’язка, яка на загальній схемі вона позначена, а на проєктному плані цього не врахована в двох рівнях. Фактично ми маємо нове місто, достатньо велике, поруч із Львовом, яке повністю не скоординоване в питаннях взаємодії», – додав головний архітектор Львова.

Занепокоєння міської ради викликає не лише відсутність координації в розширенні села-сусіда, а й житлова забудова впритул до злітної смуги. За генпланом, близько 14 тисяч мешканців будуть жити в зоні шумового впливу аеропорту 80-85 дБ. При цьому, допустимі рівні шуму не можуть перевищувати 60 дБ, а в нічний час – 45 дБ.

Антон Коломєйцев

«Ви розглядаєте питання функціонування державного аеропорту з нічними денними режимами з тим, щоб у майбутньому дуже обмежити або навіть скоротити нинішні потужності. Тому коли ми говоримо про ймовірне розселення 14 тисяч мешканців біля аеропорту, ми вирішуємо питання функціонування державного аеропорту і міста на десятки років уперед. Дуже не за горами час, коли постане питання або відселення цих 14 тисяч, або перенесення аеропорту», – сказав Антон Коломєйцев, лаконічно завершивши публічне звернення до райради і посадовців Сокільницької сільради.

«Ми пропонуємо сісти із земельниками і спільно це пропрацювати»

Далі слово взяв Сергій Коровайник, зазначивши, що міська рада вперше чує про те що сільрада відкоригувала проєкт і забрала з нього спірні 1,2 га. Попередньо сільрада приєднала ці землі до села, хоча за генеральним планом Львова вони перебувають у межах міста, адже у 2015 році Львів і Сокільники узгодили це питання. Зараз ці ділянки фактично не мають юридичного статусу, адже за 10 років Львів офіційно не вніс їх у межі міста. Йдеться про територію гаражного кооперативу «Самокат», поряд із готелем «Гелікон».

Сергій Коровайник просив членів комісії надати міськраді більше часу для ознайомлення з оновленими документами генплану Сокільників, однак Олександр Марко наполягав не затягувати час і надав слово начальниці відділу архітектури та містобудування Сокільницької сільради Світлана Кончевич.

начальник управління земельних ресурсів ЛМР Сергій Коровайник

«Я не хочу затягувати комісію, щоб це був пінг понг: одні задають [питання], інші – відповідають», – сказав Олександр Марко.

Однак позицію міськради все таки спробує пояснити ще й Тарас Кубай, хоча Світлана Кончевич час від часу намагається його перебити. Він каже, що спірними питаннями була частина території аеропорту, червоні лінії дороги за гаражним кооперативом на вул. Кульпарківській.

«Ці попередньо узгоджені в 2015 році межі Сокільниками не були враховані при розробці нової документації. Зокрема, дорога за гаражним кооперативом була включена в межі Сокільників, хоча за попередньою домовленістю, вона мала відійти Львову. І також були не визначені п’ять земельних ділянок – дорога, що веде з вул. Кульпарківської на об’їзну, а також частина посадкової смуги, де встановлення освітлення. Станом на зараз ці землі не належать ані Сокільникам, ані Львову. Тому ми хотіли б, щоб Сокільники внесли їх до своєї території. Ми пропонуємо сісти із земельниками і спільно це пропрацювати», – сказав Тарас Кубай.

Олександр Марко знову нагадав, що у 2015 році Сокільницька сільрада погодила передати землю під гаражним кооперативом Львову, однак за 10 років офіційно в місті її так і не зареєстрували. На що Тарас Кубай відповів, що межі Львова перебувають у складному процесі, адже неузгоджені землі є не лише з Сокільницькою, а й з іншими ОТГ, тому цей процес не завершений.

директор департаменту природних ресурсів та будівництва ЛМР Тарас Кубай

«Це не конфліктне питання. Наскільки я знаю, Сокільники сказали – забирайте. Чи ви вчинили якісь дії?», – все таки намагається дізнатись голова комісії, на що Тарас Кубай каже, що місто не може погодити межі лише з однією ОТГ і подати на затвердження.

«Жодних спірних питань із аеропортом у нас немає»

Далі слово бере Світлана Кончевич, яка каже, що зміни до генплану розробляли через велику кількість звернень від людей та компаній, оскільки до затвердженого у 2021 році генплану не входив зонінг, який обов’язковим для розпорядження землями. Вона також апелювала до фаховості Володимира Лавріна – архітектора компанії «МВ-Захід», який і розробляв зміни до генплану Сокільників. Свого часу Володимир Лаврін був головним архітектором Львівської області.

Начальниця відділу архітектури та містобудування Сокільницької сільради Світлана Кончевич

«Вся інфраструктура відповідає нормам. В нас враховані і школи, і садочки, і виш. Що стосується аеропорту, то в нас були неодноразові наради і ми працюємо», – дещо схвильовано доповідає посадовиця сільради, показуючи на камеру лист від аеропорту, називаючи його «погодженням», і знову апелює до фаховості, цього разу – посадовців аеропорту.

Ще на етапі розроблення проєкту внесення змін до генплану аеропорт рекомендував розробникам зазначити шумові зони. На засіданні земельної комісії Світлана Кончевич показала лист, підписаний директоркою аеропорту Тетяною Романовською, в якому вказано, що підприємство не має зауважень до проєкту внесення змін в генеральний план Сокільників.

Лист-погодження проєкту внесення змін до генерального плану Сокільників від Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького

«Всі зони на генплані нанесені правильно. Колись аеропорт звернувся до нас щоб ми погодили нові шумові зони. Але вони нам дуже накладалися і на житлову забудову, тому ми відмовили, тому аеропорт звернувся в Державіаслужбу. Вже ця установа передала нам затверджені нові шумові зони. У новому генеральному плані всі шумові зони відображені чітко і правильно і перевірені фахівцями аеропорту. Жодних спірних питань із аеропортом у нас немає», – каже Світлана Кончевич. Вона додає, що вже на етапі видачі містобудівних умов і обмежень сільрада звертатиметься в Державіаслужбу і Украерорух за погодженням висот.

Підтримати колегу взявся й начальник відділу земельних відносин та кадастру сільради Сокільників Костянтин Кузик. Він знову нагадав, що проєкт скоригували, забравши спірну ділянку, а також зазначив, що на тій дорозі, яка перейде Львову, місто може розробити нову вулицю.

«Сьогодні я не почув обґрунтованих зауважень щодо цього проєкту», – коротко підсумував Костянтин Кузик.

Начальник відділу земельних відносин та кадастру Сокільницької сільради Костянтин Кузик

Олександр Марко в черговий раз намагається добитись чіткої відповіді від сокільницьких посадовців – чи 1,2 га віддадуть Львову чи ні? Однак Костянтину Кузику так і не вдається чітко пояснити статус цих земель. Йому допомагає Світлана Кончевич і переконує, що за генпланом Львова за гаражами має бути дорога, тому Сокільники не будуть включати її в межі населеного пункту. Олександр Марко дещо агресивно ставить ще кілька уточнюючих питань і таки добивається ствердної відповіді.

«Це не Сокільники прийшли в аеропорт, а аеропорт у Сокільники»

Далі голова комісії намагався поставити питання на голосування, запропонувавши погодити проєкт землеустрою щодо розширення меж Сокільницької громади площею 1578 га. Однак через питання членів комісії до доповідачів голосування зупинили.

Антон Коломєйцев відреагував на аргументи посадовців Сокільницької сільради, зауваживши, що аеропорт лише надав шумові зони, але не затверджував розташування житлової забудови в їх межах. На їх погодженні наполягала і Львівська ОВА у своєму листі із затвердженням проєкту оновленого генплану. Тоді Світлана Кончевич знову передала міським посадовцям листа від аеропорту. Після цього в залі почався легкий ажіотаж, лист від аеропорту почали передавати з рук у руки.

Антон Коломєйцев

Кілька уточнень мав і депутат від «Європейської солідарності» Юрій Стечишин. Він попросив представників сільради на мапі показати, де проходитиме межа села, а де – межа міста.

Депутат від «Об’єднання Самопоміч» Тарас Стефанишин запитав, чому Сокільники відмовляються включити землі посадкової смуги в свої межі. Костянтин Кузик відповів, що це не Сокільники прийшли в аеропорт, а аеропорт у Сокільники, тому село не може вносити в межі державні землі.

«Не важливо, хто до кого прийшов. Вам поставили чітке питання, чи ті ділянки включаються, чи не включаються і чому не включаються. Поясніть чому і все», – попросив Олександр Марко.

Засідання земельної комісії Львівської районної ради 22 квітня

Рішення не прийнято, що далі – не відомо

Після напрочуд спокійного обговорення голова комісії ставить питання про збільшення площі прильвівського села на голосування. «За» проголосували Олександр Марко, депутатка від «Голосу» Надія Борисевич, Юрій Стечишин та депутатка від «Європейської солідарності» Наталія Колодій. Проти – лише Тарас Стефанишин, ще одна членкиня комісії, депутатка від «ЄС» Галина Драч – утрималась. Решта членів комісії – Наталія Серватяк, Мар’яна Кузьо та Володимир Івасюк були відсутні, тому чотирьох голосів «за» виявилось недостатньо для прийняття рішення.

Засідання земельної комісії Львівської районної ради 22 квітня

Що буде далі – не відомо. Олександр Марко відмовився говорити з журналістами. Однак без затвердження на профільній комісії питання не можуть винести на розгляд районних депутатів. Голова Львівської районної ради Андрій Сулим розповів ZAXID.NET, що буде спілкуватися з головами фракцій і з депутатським корпусом, аби вирішити, погоджувати це питання, чи ні.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповів ZAXID.NET місто і надалі буде звертатися в райраду і сільраду з проханням спільно врегулювати земельні питання, аби не розширювати село до розмірів міста ані за площею, ані за населенням. У цьому році Львів розробляє Комплексний план просторового розвитку, з 1 січня 2025 року без якого не можна вносити зміни до генпланів чи детальних планів громад. За словами Антона Коломєйцева, проєкт внесення змін до генплану Сокільників, затверджений сільрадою 30 грудня 2024 року, ухвалювали з поспіхом, аби встигнути до того, як наберуть чинност нові норми законодавства. Адже в цьому році затвердити генплан без комплексного плану громада би не змогла.

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Детальніше про те, хто активно викупляє приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л». Ці ділянки вони приватизували впродовж 2024 року. Місцева активістка Сокільників та керівниця ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк розповідала ZAXID.NET, що торік у місцевих пайовиків ці землі скупили за заниженими цінами.