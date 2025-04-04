У селі Сокільники біля Львова планують масштабне будівництво – територію громади хочуть розширити на 158 га, а впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького запроєктували п’ять житлових кварталів. За умови реалізації цього будівництва, населення Сокільників за 20 років може зрости з теперішніх 8 тисяч до 50 тисяч мешканців.

Міська рада Львова, з якою межують Сокільники, заявила, що розширення громади спричинить транспортний колапс для міста. Більше того, міська мережа каналізації, до якої приєднані більшість будинків у Сокільниках, може не витримати такого навантаження.

ZAXID.NET спробував з’ясувати, для чого Сокільницькій ОТГ розширення, яку забудову воно передбачає та хто з політиків і місцевих бізнесменів може стояти за масштабними будівельними планами.

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Із власною ОТГ, але без власних очисних

Сокільники – село на 8 тисяч мешканців, розташоване на південній околиці Львова і безпосередньо межує з містом. Під час реформи децентралізації Львівська міська рада пропонувала включити село до території міської ОТГ, оскільки більшість тамтешніх мешканців щоденно їздять на роботу у Львів, тут вчаться їхні діти, зрештою місто забезпечує село водою та каналізацією. Однак місцеві наполягли на створенні окремої громади, до якої, крім Сокільників, входять Басівка та Годовиця. Основним аргументом проти входження до Львівської ОТГ була ймовірність будівництва у цих селах багатоквартирних будинків.

У останні кілька років селище справді активно обростає котеджними містечками та багатоповерхівками, зокрема й скандальними. Це й не дивно, адже Сокільники мають економічно вигідне розташування через наближеність до Львова, й, окрім житла, багато великих бізнесів також зосереджують в межах селища свої обʼєкти, як-от ТРЦ King Cross Leopolis та гіпермаркет «Епіцентр», що хоч і розташовані фактично на виїзді зі Львова, але юридично на території Сокільницької ОТГ.

Крім цього, після реформи децентралізації громада отримала більше повноважень у галузі містобудування, зокрема в структурі сільської ради створили відділ архітектури і містобудування, що погоджує нове будівництво. Тепер село самостійно вирішує, хто на його території будуватиме і скільки поверхів матимуть новобудови.

Попри активну розбудову, Сокільницька ОТГ досі не має власних очисних споруд, а більшість будинків приєднані до міських мереж Львова. Кілька років тому селищний голова Сокільників Тарас Сулимко розповідав ZAXID.NET, що на території громади планують побудувати власні очисні споруди у співпраці з сусідньою Солонківською ОТГ. Однак досі ніяких робіт у цьому напрямку на території громади помічено не було.

Новий генплан, старі схеми

У 2021 році Сокільницька сільська рада внесла зміни до генерального плану, дозволившли житлову і громадську забудову на деяких садибних ділянках. Наприкінці 2024 року стало відомо, що сільрада розробила нові зміни до генерального плану, що передбачають його розширення та масштабну розбудову. Йдеться про приєднання до селища 158 га нових земель, які розташовані поза межами населеного пункту. Це величезна незагосподарьована територія, розташована впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

У містобудівній документації до оновленого генплану вказано, що основною метою його розробки є, насамперед, зміна меж села та функціонального призначення територій – сельбищні ділянки знову планують перевести на території житлової та громадської забудови.

За оновленим генпланом, загальна площа Сокільників зросте більш ніж удвічі – із теперішніх 706 до 1579 га. Внаслідок реалізації цього генплану населення села за 20 років має зрости з 8 тисяч до 50 тисяч мешканців. Цьому сприятиме збільшення розширення площі багатоквартирної житлової забудови – до 136 га.

Землі, що долучаються до Сокільників

Зараз у селі працює лише одна школа – Сокільницький ліцей імені Івана Франка на 460 учнів. Ще приблизно 350 сокільницьких дітей відвідують львівські школи. Натомість на вул. Успенській у Сокільниках уже кілька років будують нову школу. На добудову цієї школи у 2024 році сільрада навіть взяла 1,22 млн євро кредиту в держбанку. Також на території села є один комунальний дитсадок і чотири приватні загалом на 219 дітей.

Натомість у новому генплані передбачають, що проєктована місткість шкіл в селі становитиме 4424 учнів, а кількість місць у проєктованих дитсадках планують збільшити на 2350. Вочевидь, ідеться про створення приватних шкіл і дитсадків при новозбудованих житлових комплексах.

Водночас у генплані також чітко не прописано, яким чином селище має створювати власні інженерні мережі, адже зараз частина будівель підключені до міських мереж Львова, а частина – мають індивідуальні криниці або локальні очисні споруди. Зазначається лише, що заплановане будівництво централізованої системи водопостачання, до якої мають підключити всю забудову села. Під очисні споруди також заклали ділянку 0,7 га, однак реалізація цих проєктів не деталізована. Також генплан передбачає будівництво пожежного депо на 8 автомобілів.

При проєктуванні транспортної інфраструктури архітектори враховували й львівський генплан, зокрема будівництво магістральної вулиці, яка б з’єднала вул. Княгині Ольги та Стрийську.

«Новий транспортний зв’язок має розв’язати проблему сполучення кварталу багатоквартирної житлової забудови, який формується у північно-східній частині села», – вказано в документі.

Творці генплану не приховують, що мешканці розбудованих Сокільників в основному користуватимуться транспортною інфраструктурою Львівської міської ОТГ – залізничним вокзалом, автовокзалом на вул. Стрийській, аеропортом та приміськими автобусами. Крім цього, через територію села має пролягати продовжений трамвайний маршрут №3, а з вул. Трускавецької пролягатимуть нові автобусні маршрути Львова. Сільрада Сокільників також розраховує, що мешканці села зможуть користуватися продовженим тролейбусним маршрутом №25, що вестиме до львівської обʼїзної.

Прикметно, що Львівську міську раду про такі плани Сокільницька сільрада не інформувала. Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, розробники змін до генплану прильвівського села не звертались за консультаціями до міської ради

«Жодного житла з таким шумом будувати не можна»

Сільрада так само не обговорювала з містом-сусідом й великі плани на забудову. На приєднаних землях упритул до Львова планують збудувати пʼять нових житлових кварталів. Любомир Зубач заявив, що це створить транспортний колапс на вʼїзді до Львова зі сторони Сокільників.

Передбачається, що в середньому нова забудова в Сокільниках буде 4-6-поверховою, однак допускається й 8 поверхів. Зокрема, під забудову передали й ділянку біля злітної смуги львівського аеропорта.

«Два найбільші багатоквартирні квартали сокільницька влада запланувала, звісно, впритул до Львова: під аеропортом – на 53,7 га, тобто на 14 тис. осіб та біля Трускавецької – на 39,96 га, тобто 10 тис. осіб. Є у забудовницьких планах Сокільників також індивідуальна забудова – плюс 1873 нові садибні будинки. Отож, ми говоримо про збільшення існуючого житлового фонду зі 774,4, тисяч м2 до майже 2 млн м2», – зазначив Любомир Зубач.

Поділ території Сокільників на житлові квартали

Він зауважив, що більшість мешканців Сокільників користуються великою кількістю послуг у Львові і з розширенням села кількість цих людей зросте в рази.

«Ми розуміємо, що всі люди, які оселяться у збудованих на цих гектарах багатоповерхівках, поїдуть до Львова на роботу, у школи і садки, лікуватися, на закупи. І це буде колапс. Це буде не село, а райцентр на межі Львова, інфраструктурні проблеми якого ляжуть на плечі Львова. Та й сокільничани добре знають, як будується школа у їхньому селі», – додав Любомир Зубач.

У коментарі ZAXID.NET Любомир Зубач уточнив, що якщо ці будівельні плани втілять, то технічної можливості приєднання всіх проєктованих помешкань до львівських мереж водоканалу немає.

«Ми як добрі сусіди маємо спілкуватися і обговорювати ці питання. Ми розуміємо, що має відбуватися розвиток громади, але не таким екстенсивним шляхом – напролом, ставлячи сусіда перед фактом. Ніхто Львову умови диктувати не буде», – сказав ZAXID.NET Любомир Зубач.

Юристка та керівника місцевої ГО «Зручна громада» Уляна Солонюк розповіла ZAXID.NET, що про плани сільради на розширення громада дізналась наприкінці 2024 року, коли організували публічні слухання проєкту внесення змін до генплану. Побачивши, що впритул до злітної смуги планується житлове будівництво, активісти звернулись до аеропорту.

«У львівському аеропорті нам відповіли, що рекомендували розробникам генплану зазначити шумові зони. У генплані вказано, що червона зона, в якій заборонене будівництво – це 85 дБ, а поруч зелена зона з 81-85 дБ. За ДБН, жодного житла з таким шумом будувати не можна. Мені така нейтральність аеропорту не зрозуміла», – зазначила Уляна Солонюк.

«Їм пропонують продати пай за 500 доларів»

Попри те, що територія біля аеропорту переважно не забудована, однак частково вже розпайована. За словами Уляни Солонюк, торік сокільчани почали звертатись до організації за консультаціями, стверджуючи, що їм телефонують і пропонують продати свій пай за ціною, значно нижчою ринкової.

«Ви не уявляєте, скільки мені щодня дзвонить сокільничан і кажуть, що їм пропонують продати пай за 500 доларів. При тому, що ринкова вартість землі в Сокільках може коштувати від 5 тисяч доларів. Ми навіть робили аналітику з сайту OLX із середніми цінами на землю у різних частинах села, щоб показати людям, що їх дурять», – розповіла ZAXID.NET Уляна Солонюк.

Подібну земельну схему в Сокільниках використовують уже не вперше. У 2023-2024 роках Сокільницька сільська рада дозволила місцевому підприємцю Володимиру Здзебі викупити земельну ділянку площею 4 га біля львівського аеропорту в сотні разів дешевше ринкової ціни – за 61,7 тис. грн (154,27 грн/сотка). До прикладу, залежно від розташування, ділянки сільськогосподарського призначення поруч тоді продавали по 1000-1850 доларів США/сотка. Тобто, реальна вартість 4 га землі могла становити не менше 15 млн грн.

За даними земельного кадастру, у 2024 році ділянки на території під майбутнє житлове будівництво, справді активно перепродавали. Про це свідчить те, що право власності на них зареєстроване саме у 2024 році. Дані про більшість ділянок не відображаються на кадастровій карті, ймовірно, через технічний збій у держреєстрах, що трапився наприкінці 2024 року. Однак деяких нових власників ділянок ZAXID.NET таки вдалось знайти.

Найбільше земель перебуває у власності або користуванні ТзОВ «Сокіл-Л». Фірму зареєстрували лише в травні 2023 року, а вже через рік вона зайнялась скупкою землі в Сокільниках. Компанія має кількох власників, однак основною бенефіціаркою є Юлія Городечна – членкиня партії «Варта», яка у 2020 році за списком йшла на вибори до міської ради Львова, однак не пройшла. Вона також має низку приватизованих ділянок біля злітної смуги. Загалом, Юлії Городечній та її компанії на цій території належить близько 20 га землі.

Її чоловік Роман Городечний – львівський підприємець, на місцевих виборах у 2020 році також безуспішно балотувався від «Варти» одночасно і до міської, і до обласної рад. Утім, за інформацією ZAXID.NET, подружжя Городечних є радше формальними власниками землі. Попри те, що жоден з депутатів фракції «Варта» у Львівській міськраді не задекларував у власності скандальні ділянки, саме вони стоять за реалізацією масштабної забудови Сокільників. Нагадаємо, що до фракції «Варти» у ЛМР входять семеро депутатів: Неля Васюта, Валерій Веремчук, Тарас Ворко, Ігор Зінкевич, Юрій Мартинюк, Орест Печенко та Наталія Шелестак, яка також є головою бюджетної комісії ради і керівницею Львівської обласної організації партії «Варта».

Синім позначені ділянки, власники яких не вказані; червоним ­– одноосібні власники, що мають невеликі паї; жовтим – ділянки, приватизовані ТзОВ «Сокіл-Л» та Юлією Городечною; помаранчевим – ділянки, приватизовані Ігорем Боровцем; зеленим – ділянки, приватизовані Романом Коржаком, фіолетовим – ділянки Віри Беньо

Ще понад 8,5 га приватизував не публічний Ігор Боровець. Він не зареєстрований як підприємець, тому з’ясувати його діяльність ZAXID.NET із відкритих джерел не вдалось. Майже 5 га поблизу самої злітної смуги належать львівській підприємиці Вірі Беньо. Їй належить ТОВ «Фірма “Техніка Монтажу”», ТОВ «Грін Моутейн» та ТОВ «Бінаком». Її компанії займаються заготівлями картону, гофри, виробництвом пластмас тощо.

Іще 3,4 га в своїх руках зосередив Роман Коржак – забудовник із Івано-Франківська, бізнес-партнер відомого прикарпатського бізнесмена Андрія Луцького, який будує житлові комплекси під брендом Blago.

А що далі?

24 грудня архітектурно-містобудівна рада Львівської ОВА рекомендувала затвердити зміни до генерального плану Сокільників, однак наголошувала, що необхідно вирішити питання організації руху транспорту у зв’язку зі збільшенням територій для житлової та громадської забудови і звернути увагу на розміщення проєктованого трамвайного депо поблизу вул. Проектована – Княгині Ольги.

28 січня року Сокільницька сільрада погодила розширення громади, однак, аби приєднати землі, що мали статус розташованих поза межами населеного пункту, необхідне було Львівської районної ради. Це потрібно насамперед, аби сільрада могла змінювати цільове призначення земель, наприклад, під житлове будівництво.

На розгляд районних депутатів це питання виносили 3 квітня, однак більшість присутніх проєкт рішення розкритикували та назвали «сирим». Депутати зауважили, що для обговорення цього питання на засідання райради необхідно було запросити й представників Львівської міськради, оскільки воно безпосередньо впливає на життя громади. Зрештою, районні депутати так і не дійшли згоди і оголосили в поенарному засіданні перерву. Коли відбудеться наступне засідання та чи внесуть питання про розширення Сокільників до 1580 га наразі не відомо.

ZAXID.NET звертався до Сокільницької сільської ради за коментарем щодо реалізації оновленого генерального плану села, однак на момент публікації відповіді не отримав.