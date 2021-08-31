У селі Басівка біля Львова планують збудувати новий житловий мікрорайон на 40 багатоповерхових будинків з дитсадками, школами і навіть лікарнями, з власним торгово-розважальним центром. Новий мікрорайон Басівки, розрахований орієнтовно на 30 тис. мешканців, займатиме понад 87 га, а замовником будівництва є фірма, що належить екс-регіоналу з Донецька Сергію Напраснікову.

Масштабне будівництво у селі Басівка, де зараз мешкає близько 1000 людей і яке розташоване фактично впритул до львівської об’їзної дороги, планували кілька років. Ще у 2019 році депутати Годовицько-Басівської сільради внесли зміни до генплану Басівки, яким передбачили забудову ділянки понад 87 га житловими будинками з ТРЦ, школами і лікарнями. Проте рекламний сайт нового мікрорайону, який отримав назву ЖК Parkside, створили лише у березні 2021 року, коли оформили земельні документи.

За даними кадастрової карти, загальна площа майбутнього ЖК у 87 гектарів розділена на 11 окремих ділянок, що належать чотирьом різним власникам: 9 ділянок належать бізнес-партнерам по мережі торгових центрів «ВАМ» Андрію Харачку та Володимиру Губицькому, а також Анатолію Попадюку та Галині Шуптар. Усі вони оформили право власності на ці ділянки лише у березні 2021 року. Ще дві ділянки з 2016 та 2018 років зареєстровані за ТзОВ «Фаворит-Інвест», співвласниками якого є ті ж самі Володимир Губицький (заступник голови ЛОДА у 2010-2014 рр.), Андрій Харачко, Анатолій Попадюк, а також мешканець Турківщини Олег Шуптар.

Всі ділянки призначені для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. На початку року четверо співвласників дали ТзОВ «ЖК Парк-Сайд», що виступило офіційним замовником будівництва, право користування цими ділянками для забудови.

Червоним познажені межі нового житлового мікрорайону в Басівці (клікніть для збільшення)

На своєму офіційному сайті ЖК Parkside обіцяє збудувати 40 житлових будинків на 12 тисяч квартир висотою 4-6 поверхів із крамницями на перших поверхах, 12 дитсадків, дві школи, дві лікарні та п’ять спортмайданчиків, які називають стадіонами. У центрі мікрорайону запроектували велику паркова зону з озером та дитмайданчиками. Обіцяють також облаштувати 12 тис. паркомісць, і побудувати торговий центр на 20 тис. м2. Загалом завершити весь проект обіцяють у кілька етапів за 15 років.

Басівка, хоч і розташована поруч зі Львовом, адміністративно належить до Сокільницької ОТГ. Під час реформи з децентралізації село мало увійти до Львівської ОТГ, однак мешканці Басівки, Годовиці й Сокільників виступили проти (основним аргументом була ймовірність будівництва у цих селах багатоквартирних будинків) і добилися створення власної ОТГ. Однак сайт ЖК Parkside рекламує новий житловий район як «Сучасне європейське містечко у Львові»:

«Населення Львова зростає, а сам Львів розширюється в напрямку Parkside. Завдяки цьому за 4-6 років приміська локація Parkside перетвориться в комфортабельній спальний район міста».

На це звернув увагу заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. Він зауважив, що таке масштабне будівництво біля Львова заблокує в’їзди у місто, а підключення до міських мереж створить надмірне навантаження на очисні споруди, адже Сокільницька ОТГ власних очисних споруд не має.

«А куди оці всі майбутні 40 будинків будуть під’єднуватися зі своїми комунікаціями – мова про каналізацію, наприклад. Бо ж у рекламі забудовник обіцяє запустити свою електричку з Басівки до Львова, а от про власні очисні – ні слова. Отже, цей ЖК не має централізованого водопостачання, не має централізованого водовідведення і в найближчому майбутньому не буде його мати», – заявив Любомир Зубач.

Колишній голова Годовицько-Басівської сільської ради Василь Хмиз, який, за його ж словами, п'ять років готував цей проект, запевнив ZAXID.NET, що новий мікрорайон мали б частково приєднати до міських мереж Львова і що про уже є попередня угода з ЛМКП «Львівводоканал». Однак у «Львівводоканалі» слова Хмиза заперечили і пояснили ZAXID.NET, що підприємство ніколи не укладає попередніх угод про приєднання до мереж, а може лише видати технічні умови про забезпечення водою будмайданчика.

Голова Сокільницької ОТГ Тарас Сулимко запевнив ZAXID.NET, що на території громади планують побудувати власні очисні споруди, адже наразі більшість будинків у Сокільниках під’єднані до міських мереж Львова, а територія ОТГ активно розбудовується.

«Ми працюємо над тим, щоб разом із [сусідньою] Солонківською ОТГ зробити власні очисні споруди. Наші гроші, їхня ділянка. Наразі розробляємо документацію для цього об’єкта», – розповів Тарас Сулимко. Про масштабне будівництво у Басівці він говорить неохоче, пояснюючи це тим, що Басівка лише цього року увійшла до складу Сокільницької ОТГ.

Натомість уже колишній голова Басівки Василь Хмиз порівнює новий мікрорайон з Сиховом («Це буде краще за Сихів», – каже він) і запевняє, що на території ЖК Parkside буде створено близько двох тисяч робочих місць. Очевидно, що не всі мешканці працюватимуть саме тут і, як і більшість жителів ближніх до Львова сіл, їздитимуть на роботу у місто. На сайті забудовник обіцяє, що мешканці зможуть доїжджати до Львова за 20 хв, а за 4-6 років Parkside планує запустити власну електричку. Зараз же село зі Львовом з’єднують лише кілька приміських маршруток.

Дозволів на будівництво і підключення до інженерних мереж нема

ZAXID.NET кілька разів намагався сконтактуватись з представниками замовника будівництва ТзОВ «ЖК Парк-Сайд», однак на момент публікації отримати коментар не вдалося. У компанії-генпідрядника будівництва M7 Development відмовились надати більше інформації про проект, однак 31 серпня на сайті опублікували реакцію на блог Любомира Зубача, підтвердивши його побоювання про відсутність централізованого водопостачання і водовідведення.

«По суті справи можемо сказати, що дозвіл на будівництво поки що не отримано, як і технічні умови на каналізацію і воду. Ми активно працюємо над цим і проінформуємо суспільство про підсумки роботи в найближчі місяці. Наголошуємо, що ми не починаємо будівництво та старт продажів без отримання дозвільної документації», – повідомляють на сайті генпідрядника.

Цікаво, що на сайті ЖК вказані контакти і замовника, і генпідрядника будівництва, однак за обома номерами телефону відповідають представники компанії M7 Development. У відділі продажу фірми-підрядника ZAXID.NET лише уточнили, що розпочати продаж квартир у ЖК планують у 2022 році. До того часу сподіваються отримати всі необхідні дозволи на будівництво. Зараз же найдешевші квартири пропонують від 450 доларів США за м2, а мешканцям Басівки обіцяють знижку та пільгову іпотеку.

Замовником будівництва ЖК Parkside є ТзОВ «ЖК Парк-Сайд», що зареєстроване у Львові на вул. Шевченка, 78. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія належить подружжю з Донецька Сергію та Аллі Напрасніковим. До війни на Донбасі Сергій Напрасніков був головою фракції Партії регіонів у Донецькій облраді, а після початку війни переїхав до Львова, де започаткував девелоперський бізнес. Інша його компанія ТОВ «Буддеталь» уже збудувала ЖК «Шоколад» на вул. Шевченка, 80. Сергій Напрасніков також вказаний як керівник ПАТ «1-й Донецький авторемонтний завод», що за інформацією YouControl, зареєстрований у Донецьку та не перебуває у стані припинення.

Фірма-генпідрядник M7 Development належить мешканцю Черкаської області Андрієві Пономаренку та екс-депутату Північної селищної ради на Донеччині Борису Асріяну. Ця ж компанія була генпідрядником будівництва ЖК «Шоколад» на вул. Шевченка та ЖК «Білий Шоколад» на вул. Під Голоско у Львові, а також будує ЖК «Грінвуд» на території дитячого табору в Брюховичах, який теж належить Напраснікову.