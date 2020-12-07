Територію колишьного табору «Енергетик» готують до забудови

На території колишнього табору «Енергетик» у Брюховичах збудують вісім багатоповерхівок. Ці землі були раніше були частиною Брюховицького лісництва та призначались під садівництво. Однак Брюховицька сільська рада дозволила змінити цільове призначення землі та ініціювала вилучення ділянки з території лісництва.

Як повідомляє антикорупційний сайт «Наші Гроші. Львів», восени цього року Брюховицька селищна рада підписала договори про передачу в оренду двох земельних ділянок площею майже 1,7 та 1 га підприємству «Сіті Консалт Груп». На цій території раніше був табір «Львівобленерго», який називався «Енергетик». «Львівобленерго» продало будівлі табору фірмі «Сіті Консалт Груп» влітку минулого року.

На території дитячого табору у Брюховичах збудують житловий комплекс

Обидві ділянки депутати селищної ради дозволили передати в суборенду фірмі «Буддеталь». На меншій вже дозволили підготовчі роботи на будівництво багатоповерхівок. Замовником робіт є ТОВ «Буддеталь», а генпідрядником – ТОВ «М7 Девелопмент констракнш груп». На цій території уже вирубали частину дерев.

Забудовники пов’язані із покупцями земель дитячого табору «Супутник» в Брюховичах, де збудують житловий комплекс «ЖК Грінвуд 2». Фактично ділянка на вулиці Широкій, 22 буде продовженням цього проекту, бо тут будуватимуть «ЖК Грінвуд 3». Як вказано на сайті компанії, тут планують збудувати 8 п’ятиповерхових будинків на 12 секцій, тобто загалом 600 квартир.

На вул. Широкій, 22 у Брюховичах збудують ЖК «Грінвуд 3»

Директором фірми-орендаря ділянки «Сіті Консалт Груп» є Лев Козаков, а власниками – Хаахр Пірет, Ігор Вихопень і Павло Нікітін. Останні двоє, а також Уляна Хлібкевич, Сергій та Алла Напраснікови, володіють замовником будівництва, товариством «Буддеталь».

Цільовим призначенням ділянок є «будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури», хоча на генплані це територія резерву під садиби та лісопарки. При наданні дозволу на розробку проекту землеустрою на одну з ділянок депутати погодили і зміну цільового призначення ділянки та категорії земель. Щодо іншої ділянки – то її одразу передбачили під багатоповерхове житло.

За інформацією «Наших Грошей. Львів», ділянка на Широкій, 22 площею 1 га раніше обліковувалась в межах Брюховицького лісництва. Щоб допомогти забудовнику, Брюховицька селищна рада судилась з Львівською державною лісовпорядною експедицією. Суд зобов’язав її виключити з меж кварталів Брюховицького лісництва майже 4,6 га, зокрема і згаданий 1 га.