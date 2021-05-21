Мешканцям новобудов у Сокількиках обіцяють підключення до мереж «Львівводоканалу», хоча наразі для цього нема навіть технічної можливості

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що забудовники у Сокільниках вводять майбутніх мешканців в оману, обіцяючи приєднати будинки до міських мереж. Сокільницька ОТГ не має власних каналізаційно-водогінних мереж і не зверталася до львівської мерії з приводу приєднання новобудов до міської каналізації. Про це Садовий заявив 21 травня під час засідання виконкому Львівської міськради.

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував внести зміни у це рішення. За його словами, забудовники у селі Сокільники обіцяють мешканцям приєднання до міських мереж, хоча у селі немає технічної можливості це зробити.

«Мені повідомили мешканці Сокільників, що там планують велике будівництво. Дозволи на будівництво дають, а мереж водовідведення там нема, тобто приєднатися немає технічної можливості. Жодних дозволів на підключення їм ніхто не давав. Хіба вони будуть будувати вигрібні ями. Або навколишнім селам треба будувати свої очисні споруди, шукати свої можливості постачання води. Тобто вводять в оману забудовників, продаючи їм землю, і потім вводять в оману людей, які будуть купувати житло», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Керівник департаменту ЖКГ Львівської міської ради Олександр Одинець уточнив ZAXID.NET, що ближні до Львова села можуть приєднувати будинки до міських мереж, лише уклавши з мерією спеціальний меморандум. Без цього меморандуму міська рада не буде затверджувати технічні умови на приєднання до мереж.

«Ще минулого року ми прийняли рішення і прописали умову, що технічні умови ми можемо видавати, якщо місцева влада укладе з Львівською МТГ меморандум про співпрацю. Умовами цього меморандуму може бути якась участь у підтримці або розбудові «Львівводоканалу». Та громада мала би заплатити у бюджету Львова певну суму, щоб скерувати її на оновлення інфраструктури «Львівводоканалу», - розповів Одинець.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що мешканці села Сокільники протестують проти рішень сільської влади, яка активно переводить землі індивідуальної забудови під будівництво багатоповерхівок. Раніше розглядався варіант приєднання Сокільників до Львівської ОТГ, але через спротив місцевих депутатів і сільського голови Сокільники залишились незалежною громадою.