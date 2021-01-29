Протягом останніх п’яти років на каналізування неканалізованих вулиць Львова з міського бюджету витратили 133 млн грн, проклали каналізацію на кількох десятках вулиць. Водночас мешканці не поспішають доєднуватися до централізованої каналізації – лише незначний відсоток здійснив підключення.

Як повідомляє прес-служба мерії з посиланням на заступницю міського голови Львова з питань ЖКГ Ірину Маруняк, протягом останніх років, зокрема, проклали каналізацію на вулицях Голубця, Поморянській, Миргородській, Корецькій, Купчинського, Польовій, Горіховій, Горівській, Січневій, Дріжджевій, Зборівській, Милорадовича, Терновій, Болбочана, у районі вулиць Ряснянська-Брюховецька, Січова, Полуднева, Зимновідська-Станційна, Тракт Глинянський (Кошова, Козацька, Табірна), Лучка, Грядкова, Черкаська, На Чвертях, Старознесенська (до вул. Богданівська), також побудовано напірно-самотічний каналізаційний колектор у селищі Рудно.

«Однак тут варто відзначити, що, на превеликий жаль, коли ми проводимо каналізацію на тій чи іншій вулиці, то ситуація відбувається таким чином: спочатку мешканці ініціюють виконання цих робіт, прагнуть, щоб їхня вулиця була каналізована, щоб не мати вигрібних ям, а все було цивілізовано, та коли завершуємо роботи і каналізація прокладена, лише невеликий відсоток мешканців приєднується до каналізаційної мережі. Отож, із міського бюджету виділяють десятки мільйонів гривень, вулицю каналізують, а мешканці не доєднуються», – розповіла Ірина Маруняк.

Наприклад, з її слів, на вул. Яловець є 101 будинок. Загальна вартість будівництва каналізаційної мережі на цій вулиці становила 5 млн 165 тис. грн. Та лише 39 абонентів доєдналися до каналізаційної мережі. На вулицях Козацька, Кошова, Яричівська є 161 абонент, а лише 67 доєдналися. На каналізування цих вулиць з бюджету міста витратили 8 млн 107 тис грн.

Ірина Маруняк закликала мешканців не бути байдужими і приєднуватися до каналізаційної мережі. Для цього необхідно взяти технічні умови у ЛМКП «Львівводоканал» і виконати відповідні роботи.

На сьогодні у Львові неканалізованими залишаються лише 79 вуличок. Там проживає 1,5% від загальної кількості мешканців Львова.

Станом на зараз є шість перехідних об'єктів у каналізуванні. Загальна вартість виконання робіт становить 182 млн грн. Це вул. Яновського-Прилбицька, район «Старої Левандівки», вул. Яловець-Букова, вул. Подолинського-Тарасівська, вул. Черкаська і смт Рудно. Також є виготовлене ПКД на 12 об'єктів. На ці роботи треба 343 млн грн.