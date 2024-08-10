Нову школу в Сокільниках почали будувати у 2018 році

Сокільницька сільська рада збільшила кошторис будівництва школи на вул. Успенській до 518 млн грн. Відповідне рішення ухвалили на сесії Сокільницької сільської ради 26 липня. Під це будівнцитво сільрада візьме 1,22 млн євро кредиту в держбанку.

Будівництво школи триває вже кілька років. У 2018 році Сокільницька сільська рада уклала договір з ТОВ «Вельт-Кепітал» на будівництво триповерхової загальноосвітньої школи на 660 учнів. Вартість робіт тоді оцінили у 166,9 млн грн. У 2021 році сільрада повідомляла, що будівництво школи активно триває. Вона мала стати найбільшою школою у західному регіоні. Тут планували облаштувати басейн, спортмайданчики зі штучним покриттям, повноцінну кухню та їдальню, а також ліфти для повноцінного навчання маломобільних дітей.

Через пандемію коронавірусу та війну будівництво школи призупинилось, а в сучні 2024 року сільрада замовила коригування проєтно-кошторисної документації за 1,5 млн грн в ФОП ФОП Олега Горніковського. Виготовити оновлений проєкт підрядник мав до кінця 2024 року. Втім уже 26 липня на засіданні сесії Сокільницька сільрада ухвалила рішення про збільшення кошторису будівництва школи до 518 млн грн. Як вказано в проєкті рішення, суму розрахували за результатами експертизи ПКД від ТзОВ «Рембудконсалтинг». Збудувати школу за новим ПКД мали б за два роки.

Найбільшу частину витрат становлять будівельні роботи – 384 млн грн, на інвентар та устаткування запланували витратити 32 млн грн, а на інші витрати – 10 млн грн. При цьому в рішенні не вказано, про які саме інші витрати йдеться.

Вже 29 липня Міністерство фінансів погодило Сокільницькій сільраді взяти кредит у АТ« Державний експортно-імпортний банк України» на 60 місяців. Сума кредиту – 1,22 млн євро або 548 млн грн за актуальним курсом НБУ. ZAXID.NET намагався отримати коментар щодо цього будівництва в голови Сокільницької сільради Тараса Сулимка, однак на момент публікації коментар отримати не вдалось.

Додамо, що село Сокільники з населенням майже 11 тисяч людей розташоване на південь від Львова та має власну ОТГ, до якої, крім Сокільників, входять села Басівка та Годовиця. В Сокільниках діє лише одна школа – Сокільницький ліцей імені Івана Франка на 460 учнів. За даними порталу Open Budget, річний бюджет Сокільницької ОТГ на 2024 рік становить понад 303 млн грн.