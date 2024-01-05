Червоним кольором позначена ділянка площею 4 га неподалік львівського аеропорту

Сокільницька сільська рада дозволила місцевому підприємцю Володимиру Здзебі викупити земельну ділянку площею 4 га біля львівського аеропорту в сотні разів дешевше ринкової ціни. Сільрада погодила викуп за 61,7 тис. грн. Про це 5 січня повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Йдеться про ділянку в Сокільниках, неподалік львівського аеропорту, площею 4 га. У 1993 році, після розвалу місцевого колгоспу, цю ділянку отримав у користування місцевий мешканець Володимир Здзеба, який до цього часу її не використовував, а в серпні 2023 року звернувся до Сокільницької сільради за дозволом на викуп.

Сам Володимир Здзеба працює водієм у місцевому фельдшерсько-акушерському пункті. На початку 2023 року разом з дружиною і донькою він заснував фермерське господарство «Дубівко». 15 серпня сільрада проголосувала за продаж цієї ділянки за 61,7 тис. грн, що в сотні разів дешевше ринкової ціни. До прикладу, залежно від розташування ділянки сільськогосподарського призначення поруч продають по 1000-1850 доларів США/сотка. Тобто, виходячи з мінімальної ринкової ціни, реальна вартість 4 га землі може становити не менше 15 млн грн.

За кілька днів сільський голова Сокільників Тарас Сулимко через розголос ветував рішення сільради через «зауваження щодо вартості» і розпорядився скликати через тиждень позачергову сесію з цього приводу. Але подальші засідання не відбулись через відсутність кворуму, а згодом питання щодо цієї ділянки не розглядали взагалі.

У жовтні Володимир Здзеба подав позов до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність сільради і зобов’язати її розглянути питання про продаж ділянки. В грудні окружний адмінсуд частково задовольнив позов Володимира Здзеби, зобов’язавши сільраду розглянути його питання на найближчому засіданні.

19 грудня на засіданні сільради Тарас Сулимко, виступаючи перед депутатами, запевнив, що вартість землі – адекватна, й що після розголосу він замовив ще одну оцінку, яка виявилась такою ж самою. Після цього депутати майже одноголосно погодилися продати 4 га землі за ціною 154,27 грн/сотка.