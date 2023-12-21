На одній із придбаних на вул. Курортній ділянок 65-річний Ігор Кадикало у липні 2023 року почав будувати будинок

Тесть заступника голови Львівської ОВА Івана Собка Ігор Кадикало скуповує земельні ділянки у передмісті Львова. Заявлена вартість ділянок суттєво нижча ринкової, однак на її покупку 65-річний Ігор Кадикало витратив уже більше 2 млн грн. При цьому, він ніколи не займався бізнесом. Про це йдеться в розслідуванні антикорупційного видання NGL.media.

65-річний Ігор Кадикало живе в Судовій Вишні. Офіційно він пенсіонер, однак уже 10 років працює майстром виробничого кооперативу «Мрія», що займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів. За підрахунками журналістів, зарплати у кооперативі невисокі, оскільки за даними фінансового звіту, станом на кінець 2022 року «Мрія» заборгувала працівникам на 150 тис. грн зарплати.

У травні 2019 року Ігор Кадикало почав інвестувати у землю в Брюховичах, де живе його донька та зять Іван Собко, який з жовтня 2019 року працює заступником голови ЛОВА. У наступні чотири роки Ігор Кадикало скупив десять ділянок у Брюховичах із офіційною вартістю 2,04 млн грн.

Усі ці ділянки, які купив Ігор Кадикало, впродовж 2018-2019 років Брюховицька сільрада безкоштовно виділила мешканцям. При цьому, перші дві ділянки Ігор Кадикало купив уже через три місяці після відповідного рішення сільради.

Ще сім ділянок Ігор Кадикало придбав у 2021 році, і ще одну – у листопаді 2022 року. Попередні власники ділянок неохоче спілкувались із журналістами, зазначивши, що не пам’ятають, кому продавали землю. Серед тих, у кого Кадикало перекупив ділянки – 32-річна львів’янка Христина Чура та її мама Світлана Чура. Вони вже фігурували в розслідуванні про виділення землі в Брюховичам учасникам АТО.

Тепер сім’я Чурів володіють багатьма наділами в Брюховичах. Світлана Чура продала Кадикалу свою ділянку площею майже 0,1 га за 888 тис. грн, а її донька віддала три ділянки загальною площею 0,18 га лише за 144 тис. грн (тобто по 48 тис. грн за кожну ділянку). Загалом Ігор Кадикало придбав у різних власників сім ділянок на вул. Незалежності в селищі Брюховичі лише по 48 тис. грн кожна (8000 грн/сотка).

Вказана в договорах купівлі-продажу вартість землі, що є в розпорядженні журналістів, є оціночкою, тобто, мінімально можливою. Реальна ж вартість може бути значно вищою. Наприклад, сусідні ділянки продають по 266 тис. грн/сотка.

Карта NGL.media

На одній із придбаних на вул. Курортній ділянок 65-річний пенсіонер у липні 2023 року почав будувати будинок. За кілька місяців на ділянці збудували двоповерховий будинок, перекрили його, встановили вікна і двері.

За оцінкою NGL.media сукупна вартість десяти ділянок, що належать Ігору Кадикалу, становить не менше 11 млн грн (більше 300 тис. доларів США за актуальним курсом НБУ). За документами, на їх скупку він витратив 2,04 млн грн (приблизно 75 тис. доларів США). Із самим Ігорем Кадикалом журналісти поспілкуватись не змогли. Іван Собко на запит журналістів відповів, що не має стосунку до придбаної тестем землі.

«В мене є те майно, яке відображено у декларації. Щодо майна родичів – це їхні справи, я не можу і не уповноважений коментувати їхні статки. Я нічого не купляв і нічого не продавав останні три роки. Майновий стан родичів – це точно не до мене», – написав він.

Однак наразі ані Іван Собко, ані його дружина Тетяна Собко декларацій за 2022 рік не подали. Сама ж Тетяна Собко влітку 2023 року продала свою землю в Брюховичах увосьмеро дорожче, ніж купила – за 400 тис. грн. Йдеться про ділянку площею 0,067 га на вул. Широкій, 22. На початку 2020 року Брюховицька селищна рада безкоштовно виділила її львів’янину Василю Харишу, а через рік – у березні 2021 року Тетяна Собко купила її за 48 тис. грн (близько 1700 доларів за курсом НБУ). У листопаді 2021 року вона виставила її на продаж за 1,6 млн грн.

Юрист «Платформи прав людини» Євген Воробйов розповів, що якщо майно тесть Івана Собка купив після 28 листопада 2019 року, коли у Кримінальному кодексі з’явилася окрема стаття про незаконне збагачення чиновників, то ймовірно можна звертатись у НАЗК за відповідною перевіркою.

Нагадаємо, нещодавно Іван Собко потрапив у скандал із купівлею його батьком Михайлом Собком автомобіля BMW за близько 60 тис. євро. За його словами, більше 60% суми на придбання авто дав його брат – колишній депутат Брюховицької селищної ради, а зараз підприємець Микола Собко. За словами Івана Собка, брат має можливість купити «пʼять таких автомобілів».