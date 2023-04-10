Ділянки в Брюховичах роздали в довготривалу оренду під сінокоси, а землі в Рясне-Руському та Підрясному – дозволили приватизувати для ведення господарства

Львівська міська рада виявила 10 комунальних ділянок, які Рясне-Руська та Брюховицька селищні ради впродовж 2018-2020 років роздали в довготривалу оренду під сінокоси та випас худоби, а також дозволили приватизувати для ведення сільського господарства. За генпланами сіл ці ділянки мали інше призначення, тож за фактом роздачі комунальних земель міськрада звернеться в прокуратуру.

У понеділок, 10 квітня, заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач повідомив, що міськрада виявила ще 10 ділянок комунальних, які незаконно передали в довгострокову оренду на багато або приватизували: шість у Брюховичах і чотири в Рясне-Руському і Підрясному. Як відомо ZAXID.NET із власних джерел, у листопаді 2020 року Брюховицька сільська рада передала в оренду на 49 років дві ділянки площею 0,1 га та 0,04 га під сінокіс і випасання худоби. Ці ділянки отримали Ольга Лесик та Ольга Судник. Однак, за генеральним планом Брюховичів, перша ділянка належить до земель озеленення та спормайданчиків, а друга – садибної житлової забудови.

«Навіть мені, людині, яка все своє життя прожила на поверсі у Львові, зрозуміло, що ніякого сіна тут косити ніхто не збирався і жодної худоби випасати не мав. Це просто схема, як безоплатно віддати ділянку. Громада, звісно, коштів у бюджет не отримує, хоча очевидно, що на цій ділянці провадять якусь підприємницьку діяльність», – повідомив Любомир Зубач.

Ще одну ділянку площею 0,07 га в оренду на 35 років отримав львівський лікар Аскольд Кучер також нібито для сінокосіння. Однак за генпланом ця ділянка призначена для озеленення та розташована в межах прибережної смуги. Ще три ділянки для сінокосіння, площами 0,1 га, 0,17 га та 0,17 га, отримали Леся Боровець, Тарас Перенський та Христина Чура в оренду на 15, 45 та 49 років відповідно. Всі ділянки розташовані на вул. Львівській в Брюховичах і за генпланом належать до земель садівництва та стадіонів.

Чотири комунальні ділянки знайшли на території Рясне-Руського та Підрясного. У серпні 2019 року Рясне-Руська сільрада передала у власність Олександрі Васильців 0,1 га землі в селі Підрясне для ведення садівництва. Земля була зарезервована генпланом під фельдшерсько-акушерський пункт. Ця ділянка розташована поруч із садовим кооперативом «Спорт». У цьому кооперативі інші члени родини Васильців мають кілька земельних ділянок, які отримали у 2019 році.

«За генеральним планом у Підрясному була зарезервована ділянка землі для будівництва медзакладу. Але 2019 року депутати Рясне-Руської сільради віддали її у приватні руки. Безоплатно. Садовому кооперативу», – зазначив Любомир Зубач.

Ще дві ділянки в Рясне Руському, площею 0,015 га та 0,012 га, впродовж 2018-2019 років отримала Надія Дубіняк. Їх сільрада виділила для ведення селянського господарства, втім, за генпланом села Рясне-Руське, ці ділянки призначені для будівництва адмінустанов та комунальних підприємств.

У 2020 році сільрада виділила ще одну ділянку площею 0,046 га Любові Юрас також для ведення особистого господарства в Підрясному. Втім за генпланом села на цій землі можна будувати об’єкти комерційно-виробничого призначення та придорожнього сервісу.

У коментарі ZAXID.NET Любомир Зубач розповів, що після створення Львівської ОТГ міська рада аналізує земельну документацію всіх приєднаних громад. За фактом виявлених незаконних рішень місто планує звернутися в прокуратуру.

Нагадаємо, напередодні виборів у 2020 році, після яких громади Брюховицької та Рясне-Руської сільрад приєдналися до Львівської ОТГ, сільради активно роздавали комунальні землі в оренду на багато років або видавали дозвіл на приватизацію. До прикладу, на території Рясне-Руської таким чином сільрада роздала понад 60 га землі у власність гаражно-будівельним кооперативам. Зараз прокуратура успішно оскаржує ці рішення сільрад в суді, а екс-голова Рясне-Руської сільради Емілія Смокоровська отримала підозру за махінації з землею.