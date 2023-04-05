Червоним позначені повернуті у комунальну власність ділянки

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Франківської окружної прокуратури і скасував рішення Рясне-Руської сільської ради про передачу чотирьох ділянок у власність «Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап"». Про це 5 квітня повідомило антикорупційне видання «Наші гроші, Львів».

Йдеться про чотири ділянки загальною площею майже 0,4 га, які у 2020 році, незадовго до приєднання Рясне-Руської громади до Львівської ОТГ, сільрада передала у приватну власність «Гаражно-будівельного кооперативу "Пікап"». Тоді загалом сільрада роздала 65 га землі, які приватизували 18 гаражних кооперативів. Найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га – отримав саме «Пікап», засновниками та членами якого є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин.

Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду. 16 березня суддя Господарського суду Львівської області Михайло Король розглядав справи щодо приватизації чотирьох ділянок загальною площею 0,4 га, які належать кооперативу «Пікап».

Прокуратура довела у суді, що Рясне-Руська сільрада виділила гаражним кооперативам землю незаконно, оскільки на цю територію не були розроблені план зонування і детальний план, а цільове призначення не відповідало планам власників землі. Крім цього, прокурор зазначив, що кооперативи могли отримати ділянки лише для будівництва гаражів з цільовим призначенням «землі житлової та громадської забудови», натомість сільрада виділила землі «промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Враховуючи це, суд визнав відповідні рішення Рясне-Руської сільради недійсним та скасував державну реєстрацію права власності всіх чотирьох ділянок за гаражно-будівельним кооперативом «Пікап». Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше суд повернув в комунальну власність ділянку 21,5 га, приватизовану кооперативом «Індустріал», та ділянку площею 2,5 га, що належала «Пікапу».