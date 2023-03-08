Як тільки рішення набуде законної сили, окружна прокуратура вживатиме заходи для його виконання

Громаді Львова повернуть незаконно передану в приватну власніть землю у селі Рясне-Руське. Господарський суд Львівської області задоволив позов керівника Франківської окружної прокуратури про визнання незаконним рішення Рясне-Руської сільської ради щодо передачі у приватну власність земельних ділянок вартістю понад 844 млн грн. Про це у середу, 8 березня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Ще в 2020 році, напередодні припинення повноважень Рясне-Руської сільської ради, депутати незаконно безоплатно передали у приватну власність гаражно-будівельним кооперативам землю в одному із сіл, яке тепер входить до Львівської територіальної громади. Йдеться про Рясне-Руське. Тоді загалом депутати сільради роздали у приватну власність 60 га землі. На той час Рясне-Руську сільську раду очолювала Емілія Смокоровська. Її підозруюють у махінаціях із землею на суму майже 2 млн грн. За версією правоохоронців, екс-очільниця сільради незаконно передала у приватну власність 0,5 га земель лісового фонду.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним рішення селищної ради, скасування державної реєстрації та повернення у комунальну власність земельних ділянок. Щодо однієї з земель, загальною площею майже 21,5 га, Господарський суд Львівської області ухвалив рішення – її повернуть громаді Львова.

Як тільки рішення набуде законної сили, окружна прокуратура вживатиме заходи для його виконання.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року місцева влада Рясне-Руської, що після місцевих виборів приєдналася до Львівської МТГ, безкоштовно роздала майже 60 га землі у передмісті Львова. Ділянки видали сумнівним гаражним кооперативам, власниками яких є родичі і друзі працівників сільської ради, забудовники та сумнівні активісти.