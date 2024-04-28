Від початку 2024 року правоохоронці розпочали понад 450 розслідувань щодо азартного бізнесу

Україна заблокувала понад 2500 веб-сайті, які розміщували ресурси для проведення азартних ігор онлайн, а також нелегальних казино. Про блокування сайтів повідомили у суботу, 27 квітня, у прес-службі Офісу Генпрокурора.

«Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, у 2023 році зареєстрували 169 правопорушень, пов’язаних з азартними іграми. Зокрема, до суду скерували понад 50 обвинувальних актів проти 97 осіб, а також припинили діяльність десяти нелегальних казино.

Станом на 27 квітня за сприяння правоохоронців в Україні заблокували понад 2500 сайтів, які проводили азартні ігри та розміщували онлайн-казино без ліцензії.

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. За рішенням РНБО введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки в організаторів азартних ігор. Деталі про нововведення можна прочитати тут.