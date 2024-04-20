Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 квітня, ввів у дію рішення Ради з національної безпеки та оборони щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Про це свідчить відповідний указ №234/2024, опублікований на сайті Офісу президента.

За рішенням РНБО введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а Службі безпеки України доручено провести перевірки організаторів азартних ігор.

Голова держави доручив уряду в місячний термін:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;

встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року набула розголосу проблема гральної залежності серед військовослужбовців. Зокрема, військовий Павло Петриченко став автором петиції, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. За його словами, військові, які вже третій рік перебувають на фронті, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, викликають залежність.

Того ж дня петиція набрала необхідну кількість підписів і її прокоментував Володимир Зеленський. Глава держави доручив спецслужбам та Раді національної безпеки та оборони підготувати аналітику щодо цього питання.