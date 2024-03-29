Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино і доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо цього питання. Про це заявив сам голова держави у відеозверненні у п’ятницю, 29 березня.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства», – сказав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що дав доручення голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифрі та секретарю РНБО зібрати всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення.

Зазначимо, що сьогодні, 29 березня, на сайті глави держави була зареєстрована петиція №22/223008-еп із закликом до глави держави обмежити роботу онлайн-казино. Автором ініціативи став військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Пало Петриченко.

У петиції військовослужбовець просить президента внести до парламенту невідкладний законопроект, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану.

Крім того, у петиції запропоновано заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої пов’язаної символіки чи предметів з війною та армією. А також:

Благодійним фондам пропонується заборонити співпрацювати з учасниками грального ринку;

військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

заборону будь-якої реклами чи публічних згадок фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;

заборону ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;

зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино.

«Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу на українського споживача, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави. Величезні борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску та маніпуляції зі сторони спецслужб країни-агресора», – йдеться у тексті петиції.

За кілька годин петиція набрала 25 тис. голосів, необхідних для розгляду.