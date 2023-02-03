Зеленський відповів, чому підписав закон про посилення відповідальності військових

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням ветувати законопроект 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових, підписаний тиждень тому.

«Підписаний мною закон № 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни» – йдеться у відповіді на петицію, що з’явилася на сайті президента у четвер, 2 лютого.

Він наголосив, що українські військові зобов’язані додержуватися Конституції та виконувати вимоги статутів ЗСУ та накази командирів. Це, за його словами, є запорукою боєздатності військових підрозділів та перемоги України над Росією.

Президент зазначив, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин. Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необгрунтованих втрат особового складу.

Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права. Однак президент також зазначив, що ініціював додаткове опрацювання документа «з метою вдосконалення механізму застосування до військовослужбовців відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення».

Також, він закликав Кабмін вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення.

Зазначимо, що закон 8271 посилює покарання військових за дезертирство, невиконання наказів керівництва, вживання наркотиків та алкоголю. 24 січня Зеленський підписав його. В українському парламенті документ підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».

Також ініціативу підтримав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Він наголосив, що армія тримається на дисципліні.

Петиція з проханням до президента ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.