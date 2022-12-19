Валерій Залужний закликав президента України схвалити посилення відповідальності військових за дезертирство

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав президента Володимира Зеленського підписати законопроект, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових.

Мова йде про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

«Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу Президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань», – сказав головнокомандувач ЗСУ у відеозверненні.

Валерій Залужний наголосив, що армія тримається на дисципліні, і «якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання» – це несправедливо. Зокрема він зазначив, про «відмовників», які можуть сплатити штраф, або отримати покарання з випробуванням.

«Більше того – і це ключове – оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути», – заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що зарадити цій проблемі можна було б у більш мʼякий спосіб –розʼясненнями та переконаннями – у мирний час. Але в умовах війни «потрібні швидкі дієві рішення», – заявив Залужний.

«Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати Перемогу. Слава Україні!», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Верховна Рада 13 грудня проголосувала за законопроект № 8271, який посилює кримінальну відповідальність за низку злочинів, скоєних військовими та пов’язаними з конфліктами з керівництвом. На сайті президента України вже зареєстровано петицію із закликом ветувати цей законопроект.