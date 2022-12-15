Валерій Залужний

З початку повномасштабного вторгнення Росії з лав Збройних сил України звільнили 10 генералів, ще один – застрелився. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist.

Як пише видання, генералу Залужному через вік вдалося уникнути прищеплення культури радянської армії, що винагороджувала слухняність та придушення ініціативи. Однак це не означає, що він нерішучий.

«З початку війни я звільнив десятьох генералів, оскільки вони не справлялися. Інший застрелився», – зазначив він.

Залужний зауважив, що після 2014 року офіцерський склад української армії «омолодився».

«21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким було 50-60 років», – додав головнокомандувач ЗСУ.

В інтерв’ю Залужний відкинув політичні амбіції, сказавши, що політичне суперництво з президентом Володимиром Зеленським підірвало б єдність України та послабило б довіру Заходу.

«Це не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням», – пояснив Залужний.

Зазначимо, що головнокомандувач раніше також зазначив, що Росія готує нові ресурси для війни з Україною, однак він прогнозує, що бойовий потенціал окупантів буде дуже і дуже низьким.