Сєргей Суровікін

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний охарактеризував командувача російської армії Сєргея Суровікіна як командира старого типу. Про це Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist.

«У Радянській армії віталося і впроваджувалося одне поняття: командир. Але бути командиром і бути лідером – не одне й те саме», – сказав головнокомандувач ЗСУ і навів приклад Суровікіна.

«Попри всю мою пошану до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то він рядовий петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі пиз**ць», – пояснив Залужний.

«Ми давно зрозуміли, що це не працює. І ми особливо усвідомили це у 2014 році, коли 21-річні лейтенанти стали командувати чоловіками віком від 50 до 60 років», – розповів головком ЗСУ.

Він наголосив, що в армії важливо залишатися нормальною людиною.

«Звичайно, у нас були свої держиморди, які намагалися підтримувати порядок кулаками та біцепсами, але в українській армії це не працює на 100%. Завжди можна бути нормальним», – розповів Залужний.

Залужний пояснив, що найголовніше у будь-якій ситуації залишитися людиною, стати лідером.

«Бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими й водночас намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я практикую», – пояснив головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Залужний заявив про можливий повторний наступ РФ. Росія може повторно спробувати напасти вже в лютому. Відтак для України важливо утримати лінію фронту та не здати свої позиції, адже звільняти окуповані території для наших військових набагато складніше. Український генерал розповів, що Україна за допомогою партнерів активно спостерігає за ситуацією навколо фронту, моніторить ситуацію щодо підготовки до повторного наступу.