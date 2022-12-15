Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість зброї, що необхідна українській армії для виходу на кордони 23 лютого. Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Economist, опублікованому 15 грудня.

Він зазначив, що ЗСУ необхідно більше зброї, ніж є зараз, аби деокупувати всі українські території. Зокрема, за його словами, для виходу на рубежі 23 лютого потрібно 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.

«Ми використовуємо набагато менше снарядів. Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Ми можемо і маємо звільнити набагато більше території», – сказав Валерій Залужний.

Головнокомандувач українською армією додав, що ЗСУ зараз готують наступ на одному із напрямків, але його втілення бракує зброї.

Ключовим для виходу на державні кордони, включно з Кримом, за словами Валерія Залужного, має стати звільнення Мелітополя. Він додав, що цього буде достатньо, оскільки це дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку.

Нагадаємо, що Валерій Залужний також заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ.