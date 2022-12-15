Головнокомандувач назвав кількість зброї, необхідної для виходу на кордони 23 лютого
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість зброї, що необхідна українській армії для виходу на кордони 23 лютого. Про це він розповів у інтерв’ю виданню The Economist, опублікованому 15 грудня.
Він зазначив, що ЗСУ необхідно більше зброї, ніж є зараз, аби деокупувати всі українські території. Зокрема, за його словами, для виходу на рубежі 23 лютого потрібно 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць.
«Ми використовуємо набагато менше снарядів. Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Ми можемо і маємо звільнити набагато більше території», – сказав Валерій Залужний.
Головнокомандувач українською армією додав, що ЗСУ зараз готують наступ на одному із напрямків, але його втілення бракує зброї.
Ключовим для виходу на державні кордони, включно з Кримом, за словами Валерія Залужного, має стати звільнення Мелітополя. Він додав, що цього буде достатньо, оскільки це дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до Криму – ЗСУ з Мелітополя зможуть вести вогонь по Кримському перешийку.
Нагадаємо, що Валерій Залужний також заявив, що Росія готує близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ.