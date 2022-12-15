Залужний заявив, що росіяни готують новий наступ на Київ
Для нового наступу росіяни готують близько 200 тисяч солдатів
Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ. Про це у великому інтерв’ю The Economist, опублікованому 15 грудня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його оцінками, Росія мобілізує людей і зброю для нового наступу.
«Росія стягує людей і зброю для нового наступу. Вже в січні, але найімовірніше навесні, вона може розпочати великий наступ із Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ», – передає The Economist.
Валерій Залужний зазначив, що наступні кілька місяців можуть бути критичними, адже російська мобілізація спрацювала.
«Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», – сказав він.
Головнокомандувач зазначив, що Росія готує нові ресурси для війни з Україною, однак він прогнозує, що бойовий потенціал окупантів буде дуже і дуже низьким.
Він додав, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для наявних оборонних систем. Американські ЗРК Patriot, що невдовзі надійдуть в Україну, стануть величезним поштовхом для ЗСУ, але навчання солдатів їх застосуванню потребує часу.