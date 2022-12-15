Головнокомандувач зазначив, що Росія готує нові ресурси для війни з Україною

Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть почати новий наступ на Київ. Про це у великому інтерв’ю The Economist, опублікованому 15 грудня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його оцінками, Росія мобілізує людей і зброю для нового наступу.

«Росія стягує людей і зброю для нового наступу. Вже в січні, але найімовірніше навесні, вона може розпочати великий наступ із Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ», – передає The Economist.

Валерій Залужний зазначив, що наступні кілька місяців можуть бути критичними, адже російська мобілізація спрацювала.

«Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ», – сказав він.

Головнокомандувач зазначив, що Росія готує нові ресурси для війни з Україною, однак він прогнозує, що бойовий потенціал окупантів буде дуже і дуже низьким.

Він додав, що в Україні закінчуються запаси боєприпасів для наявних оборонних систем. Американські ЗРК Patriot, що невдовзі надійдуть в Україну, стануть величезним поштовхом для ЗСУ, але навчання солдатів їх застосуванню потребує часу.