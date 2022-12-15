Російське керівництво прагне перевести військовий конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та міжнародних партнерів, заявив на брифінгу 15 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, головними стратегічними цілями Росії залишаються захоплення всієї території України та недопущення її євроатлантичної інтеграції.

«Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів», – зазначив Громов, якого цитує «Укрінформ».

Водночас представник Генштабу ЗСУ наголосив, що з метою примушення України до переговорів, а також створення стратегічної паузи для відновлення і накопичення своїх сил, Росія не послаблює психологічного та економічного тиску, насамперед шляхом завдання масових ракетно-артилерійських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що за час війни в Україні вже загинули 96 тисяч 590 російських загарбників, 590 з них ліквідовано за останню добу.