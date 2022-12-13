Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього

Російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого – це те, що вони планують», – зазначив урядовець під час брифінгу 13 грудня.

За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

«Я не кажу, що це точно відбудеться. Але, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні», – зауважив Кулеба.

Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

«Я рішуче вірю, що їм цього не вдасться», – підсумував очільник українського МЗС.

Нагадаємо, що російські війська зосередили зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.