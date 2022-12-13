Кремль відкинув пропозицію Зеленського почати виводити війська РФ з України

Речник російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського, щоб Москва розпочала виведення військ на Різдво. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Пєсков також заявив, що визнання Україною російської окупації частини території «є умовою прогресу у врегулюванні збройного конфлікту».

«Українській стороні необхідно враховувати реалії, які склалися на землі. Ці реалії свідчать про те, що у РФ зʼявилися нові території. Без урахування цих реалій неможливий будь-який прогрес», – сказав Пєсков.

Додамо, що у РФ показово наказали встановити й урочисто відкрити ялинки на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Зробити це мають регіони Росії, які «шефствують» над окупованими населеними пунктами. Як пише російський пропагандистський ресурс РБК, в організації дитячих ялинок в адміністрації Путіна закликали не вдаватися до обмежень та передбачити «згадування героїзму захисників вітчизни, можливість від імені дитини надіслати вітання».

Водночас у святах для дорослих кремль закликає стриматись у витратах. Регіонам та муніципалітетам пропонують вітати з Новим роком сім'ї учасників так званої війни з дітьми, поранених у шпиталях тощо.

Як інформував ZAXID.NET, 12 грудня у відеозверненні до лідерів «Великої сімки» Зеленський запропонував Росії спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії, – і на Різдво почати виводити свої війська з території України.

«Якщо Росія виведе свої війська з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій», – наголосив Зеленський.

Росія у вересні заявила про анексію чотирьох південних та східних українських областей, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, – попри те, що не контролює їх повністю. У листопаді російські окупанти лишили Херсон після контрнаступу Збройних сил України.