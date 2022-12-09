Президент Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати із Української формули миру ті пункти, які вони зможуть реалізувати, аби у підсумку прийти до необхідної архітектури безпеки у світі. Про це він сказав у виступі на міжнародному форумі TRT World Forum у Стамбулі, повідомляє «Укрінформ».

Зеленський нагадав, що в Індонезії на саміті G19 він представив Українську формулу миру, «яка може покласти край російській агресії і відновити силу міжнародного права для України та усіх інших народів».

Президент наголосив, що продовольча безпека – один з елементів Формули миру, і це те, в чому може проявилась на сто відсотків, зокрема, лідерська роль Туреччини.

«Те, що нам вдається реалізовувати такі ініціативи, як зернова експортна ініціатива і гуманітарна ініціатива "Зерно з України", дає нам формат для реалізації ще й інших подібних ініціатив, інших пунктів Української формули миру. Головне – лідерство. Головне – не просто знати про свою могутність, не просто проявляти її час від часу, а направляти її потенціал заради миру», – зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Українська формула миру так сформульована, що її пункти дають можливість кожній державі і кожному лідеру обрати той аспект, в якому може спрацювати рішучість саме цієї держави рішучість і цього лідера.

«Я пропоную усім нашим партнерам обрати пункти для себе, щоб вся формула миру була реалізована. Щоб крок за кроком – як із зерновими ініціативами – ми прийшли до необхідної нам архітектури безпеки», – звернувся Зеленський.

За його словами, Українська формула миру чітка й не виглядає нереалістичною.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року президент Володимир Зеленський презентував Українську формулу миру. У ній, зокрема, йдеться про радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну безпеки, звільнення полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення військ РФ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, фіксацію закінчення війни.