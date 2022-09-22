Володимир Зеленський виступав перед Генасамблеєю ООН за допомогою відеозв’язку

Президент України Володимир Зеленський під час виступу по відеозв’язку на засіданні Генеральної Асамблеї ООН представив «українську формулу миру», яка складається з п’яти пунктів і покликана карати злочинність, захищати життя, відновити й гарантувати безпеку і територіальну цілісність.

«П'ять пунктів: перший – покарання агресора; другий – захист життя; третєій – відновлення безпеки і територіальної цілісності України; четвертий – гарантії безпеки; п’ятий – рішучість. Ми готові до миру. Але до чесного і справедливого миру. Саме тому з нами світ», – сказав президент України.

Також він окремо пояснив значення кожного з цих пунктів.

Покарання за злочин агресії, за порушення кордонів і територіальної цілісності, яке має діяти, допоки не буде відновлено міжнародно визнаний кордон і не припиниться агресія, до повного відшкодування збитків і втрат за війну. Йдеться про санкції, блокування торгівлі і відносин з агресором, відмову в праві голосу, праві делегування, праві вето. Також треба застосовувати проти пропагандистів повний пакет персональних обмежень та не дозволяти громадянам держави-агресора насолоджуватися туризмом чи шопінгом на території тих, хто цінує мир, а заохочувати візовими обмеженнями боротися проти агресії.

Захист життя. Зеленський сказав, що аби захистити життя українців, Україні потрібна допомога, зокрема зброя, техніка та снаряди, а також фінансова підтримка.

Забезпечення територіальної цілісності України. За словами Зеленського, треба позбутися основного фактору глобальної турбулентності – ціноутворення, а саме енергетичного шантажу Росії. Тому необхідно обмежити ціни.

Гарантії безпеки для України. Зазначається, що є пропозиції оновити безпекову архітектуру для світу, що не допустить повторну агресію проти України, і ці пропозиції вже презентують партнерам. Йдеться про юридично обов'язкові багатосторонні і двосторонні договори.

Рішучість боротися та рішучість світу оборонятися.

Зеленський наголосив, що у цій формулі немає нейтральності.

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ хоче миру. І ми побачили, хто єдиний хоче війни. Але Росія не зможе зупинити хід історії. Людство і міжнародне право сильніші, ніж одна держава-терорист. Росії доведеться закінчувати цю війну. Війну, яку вона розпочала. І я виключаю, що врегулювання може відбуватись на будь-якій іншій основі, ніж українська формула миру», – заявив Володимир Зеленський.

Також президент сказав про потребу створити спеціальний трибунал для покарання Росії й повідомив, що Україна апелюватиме до Генасамблеї ООН для створення механізму компенсацій, оскільки Росія має заплатити своїми активами за завдані Україні збитки.