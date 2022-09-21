Володимир Зеленський виступив онлайн на зустрічі The Clinton Global Initiative

Президент Володимир Зеленський закликав США стати першим гарантом безпеки України, адже, за його словами, саме на США рівняється решта країн цивілізованого світу. Про це він сказав у розмові з 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час онлайн-участі в зустрічі The Clinton Global Initiative (CGI), окрема панель якої була присвячена Україні.

«Я думаю, що дуже важливо, щоб США стали першою країною, яка підпише ці гарантії безпеки з українською стороною», – заявив Зеленський.

Він нагадав, що українська сторона нещодавно презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки для України, які підготувала міжнародна робоча група під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака і колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Ці рекомендації мають стати основою майбутнього договору щодо гарантій безпеки для України, який, на переконання Зеленського, міг би бути прикладом безпеки для всіх держав, які не є членами НАТО. Зеленський висловився за те, щоб до кола гарантів безпеки України увійшли такі партнери як США, Велика Британія, країни ЄС.

Він також сказав, що Сполучені Штати Америки для всього цивілізованого світу є індикатором демократії, на який рівняються інші країни. Тому важливо, щоб вони залишалися лідерами в підтримці України та в тиску на Росію.

«Коли США дають Україні артилерію, потім інші держави нас підтримують і також надають. Коли США визнають [країну] спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу. Тому, коли ви запитуєте в мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами», – заявив президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що світ і, зокрема, США вже багато зробили для підтримки України та зміцнення її армії, результатом чого стала деокупація низки українських територій. У зв’язку з цим, закликав США спонукати інші демократичні країни надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння.

«У них є та артилерія, яка нам потрібна, відповідна зброя. І тут політично Сполучені Штати могли б тиснути», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що це питання неодноразово обговорювалося з конгресменами, сенаторами, а також на рівні президентів.

Він висловив переконання, що в питанні боротьби з агресором не можна залишатися осторонь і не висловлювати позицію чітко.

«Не можна балансувати між добром і злом, світлом і темрявою. Треба обирати сторону. Кожен суб’єкт, кожна держава відкрита, вільна. Тож вони можуть обрати сторону, але не можуть бути посередині», – сказав президент і наголосив, що Україна бореться саме за цінності – за свободу.

Голова держави зазначив, що США та світова спільнота мають змусити Росію сісти за стіл перемовин після того, як її війська покинуть територію України і наголосив на важливості збереження єдності вільного світу в питаннях санкційного тиску на агресора.

«Дуже важливо не втратити об’єднану Європу, і тоді об’єднаний обсяг цих санкцій точно вдарить і по ВПК Росії, і по економіці. І вони точно це відчують. Але головне, щоб відчували не лідери РФ, а відчувало їхнє суспільство. А суспільство відчуває, коли б’ють по гаманцю громадян, коли обмежують їхні права та свободи. І тут дуже важливо запровадити візові обмеження для Російської Федерації. Суспільство Росії знатиме, що воно також має нести відповідальність за цю війну. Бо вони обирали цих лідерів. І ціну цієї війни вони повинні відчувати сильно», – зазначив Президент.

Водночас Зеленський переконаний, що Росію треба визнати державою-спонсором тероризму.

Наразі США відмовляються визнавати Росію державою-спонсором тероризму.